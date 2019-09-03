الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020 وموعد إجازة نصف العام و امتحانات الترم الأول والثاني لجميع الصفوف الدراسية

استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 2019/2020، وافق المجلس الأعلى للتعليم قيل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، حيث تعد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد كل عام ذات أهمية كبرى بالنسبة للطلبة والطالبات في كافة المراحل التعليمية وأيضاً بالنسبة للسادة المعلمين والسادة أولياء الأمور لما تتضمنه الخريطة الزمنية للعام الدراسي من عناصر تتلخص في :-

1- تحدد موعد بدء الفصل الدراسي الأول ونهايته، وأيضاً موعد بدء الفصل الدراسي الثاني ونهايته.

2- تحدد عدد أيام الدراسة الفعلية بكل فصل دراسي سواء الفصل الدراسي الأول أو الثاني.

3- تحدد موعد الاجازات والاعياد الرسمية والتي تتعطل بموجبها الدراسة.

4- تحدد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول وأيضاً مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالنسبة لسنوات النقل والشهادة الاعدادية.

5- تحدد مواعيد امتحانات الدور الأول للشهادات العامة وهي الدبلومات الفنية والثانوية العامة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020 :-

تتضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ما يلي:-

1- موعد بدء الدراسة لصفوف رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائية يوم 11 سبتمبر الجاري.

2- موعد بدء الدراسة للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي يوم 21 سبتمبر الجاري.

3- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020 لصفوف النقل والشهادة الاعدادية من يوم 19/1/2020.

4- بدء الفصل الدراسي الثاني 2020 من يوم 8 فبراير 2020.