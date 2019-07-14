الخط الساخن بوابة الأزهر نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس من الموقع التعليمي

رقم الخط الساخن بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول، والتي تم اعتمادها ونشر نسب النجاح وأسماء أوائل الشهادة الأزهرية بجميع المحافظات بالقسم العلمي والقسم الأدبي وشعبة الدراسات الإسلامية، حيث أسدل الستار اليوم على واحدة من اهم النتائج في حياة طلاب بالمرحلة الثانوية، والتي تخص التعليم الأزهري بعد ظهور نتائج الطلاب في الثانوية العامة والدبلومات الفنية، لتكتمل عملية إعلان نتائج الشهادات العامة لنهاية العام الدراسي 2018-2019 الدور الأول، ويبدأ الاستعداد لخوض مرحلة جديدة يتحدد فيها مصير الطالب العلمي والمهني وهي مرحلة تنسيق القبول فس الجامعات والمعاهد المصرية، ومنها تنسيق جامعة الأزهر 2019-2020.

ظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول الآن عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية ورقم الخط الساخن لبوابة الازهر، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الأحد 14 يوليو 2019، وقام الدكتور صالح عباس باعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري، ونسبة النجاح جاءت عند 49.98 % بشكل علم على مستوى شعبة الدراسات الإسلامية والشعبية الأدبية والشعبة العليمة، وتم اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية لمعهد غزة الأزهري بنسبة نجاح تخطت 83%.

تحدث الدكتور صالح عباس وكيل شيخ الأزهر، عن سبب انخفاض نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول، وأرجع ذلك إلى تأجيل الطلاب والطالبات لمادة أو ماديتين إلى امتحانات الدور الثاني، وهو ما يشير لارتفاع النسبة عقب امتحانات الدور الثاني عقب أجازة عيد الفطر، وأشار إلى النسبة ذاتها التي تحققت العام الماضي وحققت 88%.

بوابة الأزهر نتيجة الثانوية 2019

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