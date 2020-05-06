الدراسة يومين في الأسبوع.. اقتراح جديد من وزير التعليم لحل أزمة فيروس كورونا

كشف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن وجود عدد من المقترحات التي تُعرض خلال الفترة الحالية على الوزارة ويفكرون فيها من أجل وجود حلول للعام الدراسي الجديد، الذي اقترب من البدء خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” في الوقت الحالي بصورة واضحة داخل جمهورية مصر العربية.

وتفشى فيروس كورونا الجديد بشكل واضح داخل مصر حيث سجلت مصر حتى الآن أكثر من 7 ألاف إصابة في رقم يعتبر مخيفا للمصريين بشكل واضح، وهو ما يجعلنا قد دخلنا في مرحلى التفشي بالفعل وتسعى الدولة المصرية لوجود حلول رادعة من أجل حل الأزمة بشكل نهائي والحد من انتشار فيروس كورونا.

وزير التعليم: ندرس جعل الدراسة يومين فقط في الأسبوع

وقال طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال تصريحاته إنه من ضمن الاقتراحات التي تقوم بدراستها الوزارة في الوقت الحالي هي أن تجعل الدراسة عبارة عن يومين فقط من كل أسبوع على أن يمتد فيهم ساعات الدراسة حتى الساعة الخامسة مساء مع أن تكون باقي الأيام من المنزل حرصا على عدم وجود أي تجمعات وحماية الطلبة من فيروس كورونا.

وأضاف وزير التربية والتعلبم أن ذلك النطام من الصعب تطبيقه على المرحلة الابتدائية خلال الفترة المقبلة خاصة أن تلك المرحلة ستحتاج إلى تواضل دائم بينها وبين المعلم ومازال هناك اقتراحات عديدة تدرسها الوزارة في هذا الصدد من أجل الوصول للحل الأمثل.