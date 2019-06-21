الدور الثاني 2019 ازهر : جداول امتحانات الاول والثاني الاعدادي

أعلن قطاع المعاهد الازهرية عن جداول امتحانات الدور الثاني ( الملاحق ) لعام 2019 للصفين الأول الإعدادي والثاني الاعدادي , حيث تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 م وتنتهي يوم الثلاثاء 16 يوليو 2019 م .
جدول امتحانات اولى اعدادي ازهر دور ثان 2019
- الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) .
- الأربعاء 10-7-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الدراسات الإجتماعية .
- الخميس 11-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة أوبى ) ( النحو ) / العلوم .
- السبت 13-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .
- الأحد 14-7-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر .
- الإثنين 15-7-2019 : اللغة الأجنبية / التربية الفنية .
- الثلاثاء 16-7-2019 : الحاسب الالى .
جدول امتحانات ثانية اعدادي ازهر دور ثان 2019
- الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) .
- الأربعاء 10-7-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الدراسات الإجتماعية .
- الخميس 11-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة أوبى ) ( النحو ) / العلوم .
- السبت 13-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .
- الأحد 14-7-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر .
- الإثنين 15-7-2019 : اللغة الأجنبية / التربية الفنية .
- الثلاثاء 16-7-2019 : الحاسب الالى .
ملاحظات :
1- يمتحن المبصرون شفوياً في ( حفظ القرآن الكريم وتجويده / المطالعة والنصوص ) .
2 – يمتحن المكفوفون شفوياً في المواد المقررة عليهم .
3 – امتحان الحاسب الالي خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة فقط .
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