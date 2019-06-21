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الدور الثاني 2019 ازهر : جداول امتحانات الاول والثاني الاعدادي

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
الدور الثاني 2019 ازهر : جداول امتحانات الاول والثاني الاعدادي

أعلن قطاع المعاهد الازهرية عن جداول امتحانات الدور الثاني ( الملاحق ) لعام 2019 للصفين الأول الإعدادي والثاني الاعدادي , حيث تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 م وتنتهي يوم الثلاثاء 16 يوليو 2019 م .

جدول امتحانات اولى اعدادي ازهر دور ثان 2019

  • الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) .
  • الأربعاء 10-7-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الدراسات الإجتماعية .
  • الخميس 11-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة أوبى ) ( النحو ) / العلوم .
  • السبت 13-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .
  • الأحد 14-7-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر .
  • الإثنين 15-7-2019 : اللغة الأجنبية / التربية الفنية .
  • الثلاثاء 16-7-2019 : الحاسب الالى .

الدور الثاني 2019 ازهر : جداول امتحانات الاول والثاني الاعدادي

جدول امتحانات ثانية اعدادي ازهر دور ثان 2019

  • الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) .
  • الأربعاء 10-7-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الدراسات الإجتماعية .
  • الخميس 11-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة أوبى ) ( النحو ) / العلوم .
  • السبت 13-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .
  • الأحد 14-7-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر .
  • الإثنين 15-7-2019 : اللغة الأجنبية / التربية الفنية .
  • الثلاثاء 16-7-2019 : الحاسب الالى .

الدور الثاني 2019 ازهر : جداول امتحانات الاول والثاني الاعدادي

ملاحظات :

1- يمتحن المبصرون شفوياً في ( حفظ القرآن الكريم وتجويده / المطالعة والنصوص ) .

2 – يمتحن المكفوفون شفوياً في المواد المقررة عليهم .

3 – امتحان الحاسب الالي خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة فقط .

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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