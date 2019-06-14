الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات استعلام نتائج السانكيام 2019 دورة مايو

يترقب طلاب الصف الخامس الابتدائي بالجزائر ظهور نتائج السانكيام 2019 دورة مايو والتي من المقرر أن تظهر خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أن طلاب الصف الخامس الابتدائي قد بدأوا امتحانات نهاية العام الدراسي دورة مايو يوم التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي، وهم حالياً في حالة انتظار لنتائج السانكيام دورة مايو 2019 من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية.

وقد قام بأداء امتحانات شهادة التعليم الابتدائي 2019 بالجزائر دورة مايو 812655 طالباً وطالبة، حيث ينتظر طلاب الصف الخامس الابتدائي ظهور نتائج السانكيام في مختلف ولايات الجزائر خلال الساعات القادمة.

نتائج السانكيام Cinq 2019

ومن المنتظر أن يتم ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 بالجزائر والمعروفة باسم نتائج السانكيام 2019 أو Cinq 2019 من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والتابع لوزارة التربية الوطنية، حيث يقوم الموقع بنشر نتائج السانكيام فور اعتمادها.

ومن المقرر أن تظهر نتائج السانكيام 2019 الجزائر دورة مايو يوم الأحد القادم الموافق السادس عشر من جوان الجاري، حيث ستكون النتائج متاحة لكافة طلاب الصف الخامس الابتدائي.

رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

وسيتمكن طلاب الصف الخامس الابتدائي من الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 والمعروفة باسم نتائج السانكيام بالجزائر من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقت على الانترنت، حيث ستكون النتيجة متاحة لكافة طلاب الشهادة الابتدائية من خلال رابط الموقع على شبكة الانترنت وهو www.onec.dz والذي سيتيح نتائج السانكيام 2019 دورة مايو برقم التسجيل الخاص بالطالب.