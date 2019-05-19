الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019

سوف نتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية بكل محافظات جمهورية مصر العربية فمن المتوقع اليوم ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي في بعض المحافظات وذلك لنتائج للفصل الدراسي الثاني 2019، وسوف نتابع معكم نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات والتي سنتابعها من خلال هذا التقرير سنورد تفصيلات إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية، وأهم ما صرح به من مؤشرات ونسب النجاح.

ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأت عملية التصحيح ورصد الدرجات تجري على قدم وساق، وذلك لأوراق الإجابات الخاصة بالشهادة الإعدادية بمعظم المحافظات، وستعلن النتائج على روابط المواقع الرسمية الخاصة بنتائج الشهادة الإعدادية لتلك المحافظات.

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع محافظات مصر

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل ثاني2019

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الثاني 2019 باتباع التالي: