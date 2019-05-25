الرابط الرسمي لنتيجة الشهادة الإعدادية2019 محافظة المنيا .. بني سويف .. أسيوط

ينتظر الطلبة وأولياء الأمور بفارغ صبر نتيجة الشهادة الإعدادية على مستوى جميع المحافظات واليوم سنتابع معا من خلال موقع كلمة نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني لعام ٢٠١٩ لمحافظات المنيا وبني سويف واسيوط، وقد ظهرت النتيجة في بعض المحافظات منها محافظة الإسكندرية ومحافظة الجيزة.

وقد بدأت أعمال التصحيح بجميع مديريات التربية والتعليم على الفور من انتهاء الطلبة لامتحانات الشهادة الإعدادية وسوف يتم الإعلان عن نتيجة باقي المحافظات بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات من خلال المواقع الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم الخاصة بنتائج والشهادة الإعدادية .

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لعام ٢٠١٩ لمحافظة المنيا، بني سويف،أسيوط:

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2019 :

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للتيرم الثاني لعام 2019 باتباع الخطوات التالية :

الدخول إلي الموقع الرسمي للمحافظة التابع لها الطالب

ثم إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص له

ثم الضغط على كلمة بحث

وسوف يتم عرض النتيجة على الفور

وعند وجود مشكلة بالموقع بسبب الضغط عليه من قبل الطلاب برجاء المحاولة مرة اخرى ، أو يمكنك عزيزي الطالب ترك اسمك ورقم الجلوس اسفل المقال وسوف يقوم الموقع بإحضار النتيجة وار سالها على الميل على الفور بمجرد ظهورها .