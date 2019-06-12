الرابط المباشر لبوابة الأزهر الإلكترونية إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 بالاسم فقط والشهادة الإعدادية

صرح الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في وقت سابق أن نتيجة الترم الثاني للشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية سوف يتم اعتمادها بعد عيد الفطر المبارك وانه قد تم الانتهاء من أعمال التصحيح ويتم الآن رصدها وتجميعها من خلال لجان النظام والمراقبة على مستوى جميع المحافظات ،وسوف يتم أعلان النتيجة على موقع الأزهر الإلكتروني برقم الجلوس فقط فور اعتمادها رسميا خلال ساعات قليلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية لعام 2019:

وقد أوضح الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية انه اعطي تعليمات للمصححين بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والتأني في تحري الدقة في تصحيح الأوراق حتى يحصل كل طالب على حقه ، وبعد الانتهاء من أعمال التصحيح سوف يتم اعتمادها وإعلان النتيجة في مؤتمر صحفي بمقر الأزهر بحضور نخبة من أهم الشخصيات التعليمية على مستوى التعليم الأزهري.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية:

يمكنك عزيزي الطالب متابعة الشهادة الابتدائية أو الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني عبر موقع الأزهر التعليمي برقم الجلوس.

وسوف يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية رسميا وسوف يتم نشر النتيجة من خلال مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر بعد قليل وسوف يتم أسماء الأوائل للشهادتين الابتدائية والإعدادية والأزهرية في مؤتمر صحفي.