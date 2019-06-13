“السانكيام” استعلم الان عن نتائج الشهادة الابتدائي بالجزائر دورة ماي 2019 بجميع الولايات برقم الجلوس

نستعرض لكم زوار موقعنا للاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائي بالجزائر درة ماي 2019 “السانكيام” بجميع الولايات برقم الجلوس ، لقد أدي جميع الطلاب والطالبات امتحانات الشهادة التعليم الابتدائي بالجزائر 2019 بجميع المحافظات الجزائرية وحيث بلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لاداء الامتحانات نهاية العام للصف الخامس الابتدائي 812.655 مترشحا علي مستوي كافة الولايات الجزائرية ،وجاري الان اعتماد النتجة من وزير التربية الوطنية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بدولة الجزائر بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية ،ويمكنكم الاستعلام عن نتائج السانكيام نتائج الشهادة التعليم الابتدائي 2019 بالجزائر عن طريق موقع موقع زارة التربية الوطنية للامتحانات والمسابقات.

نتائج السانكيام 2019

لقد أعلن وزير التربية الوطنية بالجزائر بأن سيتم ظهور النتيجة الشهادة الابتدائية بالجزائر 2019 عبر موقع سانكيام الخاص لجميع الطلاب للاستعلام عن نتائج الامتحانات ،بعد الانتهاء من جميع اعمال التصحيح والمراجعة النهائية لجميع الطلاب على مستوي الويالات الجزائرية ،ثم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية الوطنية الجزائرية ونشرها من خلال الموقع الإلكترونس الرسمي خلال الساعات القادمة عبر موقع الديوان الوطنية للنتائج الامتحانات.

رابط الاستعلام عن نتائج السانكيام 2019

لقد صرح مسئول من وزارة التربية والتعليم الوطنية بأن قد أنتهيت جميع أعمال الكنترول وعمليات التصحيح ورصد الدجات الطلاب والطالبات ،ويتمكن جميع الطلاب الولايات الجزائرية للاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية 2019 من خلال الدخول إلى رابطوزارة التربية الوطنية لمعرفة نتائج الصف الخامس الابتدائي بالجزائر 2019 أو الرابط موقع الديوان الوطنى للامتحانات الإستعلام عن النتائج الشهادة التعليم الابتدائي بادخال الرقم السري للطالب ورقم التسجيل

لجميع الولايات التالية:-

نتائج ولاية سطيف نتائج ولاية سعيدة نتائج ولاية سكيكدة نتائج ولاية سيدي بلعباس نتائج ولاية عنابة نتائج ولاية قالمة نتائج ولاية قسنطينة نتائج ولاية المدية نتائج ولاية مستغانم نتائج ولاية المسيلة نتائج ولاية معسكر نتائج ولاية ورقلة نتائج ولاية وهران

لقد أكد وزير التربية والتعليم بالجزائر بأن نسبة نجاح الطلاب الشهادة التعليم الابتدائي أعلي نسبة عن فارق الأعوام الماضية لتاكيد للطلاب والطالبات الاطمئنان على إعلان موعد ظهور نتائج السانكيام 2019