السومرية نيوز نتائج الثالث المتوسط العراق 2019 بالرقم الامتحاني وزارة التربية العراقية

يتابع الكثير من طلاب الثالث المتوسط نتائج الأمتحانات عبر موقع وزارة التربية العراقية والسومرية نيوز والنجاح، حيث صرح مسئول منذ قليل بأن نتائج الثالث المتوسط العراق 2019 الدور الأول سيتم إعلانها خلال الساعات القادمة، مع العلم بأن جميع الأعمال الخاصة بتصحيح كراسات الإجابات كانت تتم أول بأول مع المراجعات بكل دقة وحذر أثناء رصد درجات الطلاب لعدم وجود شكاوي، ومن هنا سنتابع معكم سير نتائج الصف الثالث المتوسط وموعد صدورها لأستخراج نتائج الطلاب.

موقع النجاح نتائج الثالث المتوسط 2019 العراق

لقد انتهت جميع المحافظات تقريبا من أعمال الكنترول الذي عمل عليها المسئولين ليلا نهارا للأسراع في عملية عرض نتائج الثالث متوسط الدور الأول والتى يترقبها آلاف من الطلبة والطالبات وأيضا أولياء الأمور الذي انتابهم موجة من القلق والتوتر وهم في انتظار استخراج نتائج الثالث المتوسط 2019 برقم الأكتتاب من موقع النجاح والسومرية نيوز إالكترونيا.

موعد صدور نتائج الثالث متوسط العراق 2019 جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث متوسط العراق 2019 جميع المحافظات القادسية وكربلاء والأنبار والرصافة الأولى والثانية والثالثة والبصرة وبغداد والكرخ الأولى والثانية والثالثة وبابل ستكون متاحة عبر موقع السومرية نيوز والنجاح وذلك عقب صدورها من وزير التربية والتعليم بالعراق خلال الأيام القادمة.

ما زلنا نتابع موعد صدور نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول التى من المتوقع ظهورها بدأ من يو 10 الشهر الجاري محافظة تلو الأخرى بالتتابع لذا سنتواصل مع طلابنا عبر تلك المقالة حين صدورها رسميا ورفعها عبر موقع وزارة التربية العراقية.