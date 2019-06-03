“ظهرت الأن” نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الدقهلية 2019 الترم الثاني بالأسم ورقم الجلوس

ظهرت الأن نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني للعام 2018 – 2019، وذلك بعد أن اعتمدها الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، وجاءت نسبة النجاح والتي قد بلغت 88.6%، بينما كانت نسبة نجاح البنين 86.1% ونسبة نجاح البنات 91.1%، وهنأ الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية الطلاب العشر الأوائل متمنياً لهم دوام التفوق،ومن جانبه طالب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتيسير سرعة حصول الطلاب علي نتائجهم عبر الموقع الخاص بعرض النتائج بشكل سريع وميسر للطلاب، بينما صرح علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن عدد الطلاب المتقدمين للإمتحانات 100 ألف و 676 طالباً وطالبة علي مستوي المحافظة، وعدد من حضر الأمتحانات 99116 طالباً وطالبة، وأن عدد الطلاب الذين إجتازوا إمتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الدقهلية وعددهم 87841 طالباً وطالبة بنسبة نجاح وقد بلغت 88.6%، وجاءت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الأعدادية المهنية 95.7%، ومن جانبنا ننشر لكم نتيجة الشهادة الأعدادية بمحافظة الدقهلية للفصل الدراسي الثاني للعام 2018-2019 من خلال الخدمة التي يقدمها موقع كلمة دوت أورج للأستعلام عن نتائج الشهادة الأعدادية بجميع محافظات مصر.

الأستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية “الصف الثالث الأعدادي” الترم الثاني 2019

يمكن الأستعلام عن نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الدقهلية من خلال موقع كلمة بالأسم ورقم الجلوس وأسم المدرسة

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادى 2019 الترم الثاني

لا تعتبر نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول نتيجة نجاح أو رسوب، وإنما يتم إحتساب درجات الفصل الدراسي الأول المكونة من 140 درجة مع درجات الفصل الدراسي الثاني والمكونة أيضاً من 140 درجة، فيكون المجموع من 280، ويتم علي أساسه مسأله النجاح والرسوب، بينما لا يتم إحتساب درجات التربية الفنية والكمبيوتر والتربية الدينية والتربية الوطنية من درجات الشهادة الاعدادية، وتعتبر درجاتهم درجات نجاح أو رسوب فقط.

وجاءت توزيعة درجات الشهادة الأعدادية في الفصل الدراسي الأول كالأتي:-

مادة اللغة العربية في الترم الأول من 40 درجة.

مادة الرياضيات في الترم الأول من 30 درجة.

مادة الدراسات في الترم الاول من 20 درجة.

مادة العلوم في الترم الاول من 20 درجة.

مادة اللغة الأنجليزية في الترم الأول من 30 درجة.

وجاءت توزيعة درجات الشهادة الأعدادية في الفصل الدراسي الثاني كالأتي:-

مادة اللغة العربية في الترم الثاني من 80 درجة.

مادة الرياضيات في الترم الثاني من 60 درجة.

مادة الدراسات في الترم الثاني من 40 درجة.

مادة العلوم في الترم الثاني من 40 درجة.

مادة اللغة الأنجليزية في الترم الثاني من 60 درجة.