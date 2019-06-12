الصحة تعتمد شروط واختبارات التقديم بمدارس التمريض للعام الدراسي 2019/2020

أعلنت وزارة الصحة عن موعد وشروط التقديم بمدارس التمريض للعام الدراسي 2019/2020، وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية للعام الدراسي 2018/2019، حيث يبدأ طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية تقديم أوراقهم للالتحاق بالمرحلة الثانوية والتي تنقسم إلى ثانوي عام وثانوي فني.

وتعد مدارس التمريض المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية من أكثر المدارس التي يقبل عليها الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، وتعد وسيلة للحصول على وظيفة حكومية مضمونة بعد التخرج من المدرسة.

موعد وشروط التقديم بمدارس التمريض للعام الدراسي 2019/2020

أعلنت وزارة الصحة عن عدد من الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية والراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض بمختلف المحافظات وهذه الشروط كما يلي:-

1- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية لغة انجليزية للعام الدراسي الجاري 2018/2019.

2- يتم قبول الطلاب طبقاً للأعلي المجاميع المتقدمة .

3- يتم تحديد الحد الأدنى للالتحاق بمدارس التمريض بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

4- عدد الطلاب المقبولين بفصول مدارس التمريض يتراوح ما بين (25-30) تلميذ بالفصل الواحد,

5- أن يكون المتقدم لمدارس التمريض من طلاب نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.

6- السن لا يقل عن 15 عام ولا يزيد عن 18 عام في 1/10/2019.

7- ألا تكون الطالبة متزوجه أثناء فترة الدراسة.

8- التعهد بعدم النقل من محافظة لأخرى.

مواعيد ومكان التقدم:-

يجب على الطلبة الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض الذهاب إلى مدرسة التمريض والاستفسار عن موعد التقديم بالمدرسة والأوراق المطلوبة للتقديم والشروط التي تشترطها المدرسة للقبول.