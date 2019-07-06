الصدفة التي غيرت حياة سلمان خان

الصدفة قادرة على قلب حياة إنسان رأسًا على عقب و لكن هل تأتي من الهواء أم من الجهد أم الحظ؟

لقد كانت تلك التي تسمي بالصدفة هي التي غيرت كيان إنسان و بدأ يظهر له*شعاع الأمل* …

و هو سلمان خان♥



شعاع الأمل:

بدأت القصة عندما عرف “​سلمان خان” أن بنت عمه ” الطفلة نادیة ” مش عارفه تتعلم رياضيات وتشكو من صعوبتها، فقرر أن يشرح لها عن طريق ” مفكرة دودل للرسم في موقع یاهو ” و عندما بدأ مستواها یتحسن فى مادة الریاضيات، بعد ذلك أصدقاء نادیة طلبوا من “سلمان خان ” نفس الطلب ، واقترح علیه أحد أصدقائه أن یبدأ بعمل فیدیوهات شرح لهم على الیوتیوب …

وفجأةً انتشرت فیدیوهات ” سلمان خان ” بقوة و شاهدها طلاب و مدرسین على مستوى العالم، و أخذ جوائز وشهادات تقدیر بكثرة.

وفى 2009 قرر أن يترك وظیفته ” كمحلل مالي ” لكي یتفرغ لفیدیوهات التعلیم على الیوتیوب، و بعد ذلك بفترة أخذ تمویل لمشروعه “أكادیمیة خان – “​Khan Academyلعلوم الریاضیات والهندسة الحسابیة…

بالـتأكيد عرفنا أخيرا عن أي سلمان خان أتحدث!

إنني اتحدث عن معلم الصدفة….

مسيرة الأكاديمية :

انتشرت فكرته و موقعه بشكل كبیر جدا لدرجة أنها وصلت لأولاد “​بیل جیتس – “​Bill Gates و هو احد أغنى أغنیاء العالم، و عندما عرف أن ولاده قد استفادوا من ” أكادیمیة خان – ” Khan Academy قرر انه سوف یمول المشروع و قال عنه :

”صاحب أفضل تجربة تعلیمیة في عصرنا الحدیث ،“ وأنه ” المعلم الأفضل علي الإطلاق .”



بعدها انتشرت هذه الفكرة أكتر و أكتر و أصبح هناك منصات أخري للتعلیم الإلكتروني الـ ، MOOCs و بعد ذلك تم تأسیس منصة Udacityالتي أسسها البروفیسور السابق في جامعة ستانفورد “​سبستیان ثیرن” والذي انبهر بتجربة خان أكادیمي بعد ما قابله في مؤتمر لـ TEDعام 2011 و الفكرة بدأت تكبر ومازلت حتى اصبح عندنا مئات من منصات ومواقع التعلیم عبر الانترنت.

الحقیقة إن التعلم عبر الإنترنت سلاح قوي وفعال جدا فى رحلتك لتطویرك من ذاتك ، ولا تقل أهمیة أبدا عن الكورسات التقلیدیة المعتادة ولا عن شهادات الجامعات ونظام التعلیم..

بل بالعكس مؤخرا الشركات الكبیرة فى العالم مثل Googleو ​Appleو اكثر من 15شركة اعلنوا ان شهادات الجامعات ليست معیار للتوظیف عندهم وأصبح المعیار الوحید هو المهارة والخبرة العملیة ..