نتيجة الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 نرصدها لكم عبر موقعنا “كلمة دوت أورج”، حيث يشار إلى أن جميع طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي انهوا بالفعل اختبارات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، ولم يتبقى لهم سوى انتظار موعد إعلان النتيجة بفراغ الصبر، وذلك قبل أن يلتحق كل منهم بالمرحلة النهائية من التعليم الأساسي “الشهادة الإعدادية” كما يتشوق كل طالب وطالبة إلى معرفة نتيجة كل مادة من المواد الدراسية التي تمت دراستها على مدار عام دراسي كامل.

وحرصاً من وزارة التربية والتعليم على توفير كافة السبل لأبناءنا الطلاب والطالبات، فقد وفرت الوزارة المعنية رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي والذي من خلاله يتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم دون الحاجة إلى الذهب لمدرستهم، وعبر الأسطر التالية سنقوم بتوفير كافة روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي لجميع محافظات مصر.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي

مع بداية امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم السبت 11 مايو 2019 ظهرت نتيجة الثاني الإعدادي في عدد من محافظات مصر، وسوف تظهر النتيجة تباعاً في جميع المدارس وفقاً للخطة الموضوعة من قبل وزارة التعليم.

ويمكن لجميع طلاب وطالبات الصف الثاني الاستعلام الآن عن نتائجهم من خلال الروابط التالية، وهي روابط رسمية خاصة بكل محافظة، كل ما عليك عزيزي الطالب هو اختيار رابط المحافظة التابع لها ومن ثم اتباع الخطوات اللازمة للحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي.

روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي

حظ موفق لجميع أبناءنا الطلاب والطالبات.