الفئات المعفاة من سداد مصروفات المدارس للعام الدراسي 2019/2020

نص القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2019 والصادر بتاريخ 10/9/2019، على تحديد قيمة الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2019/2020 لجميع الصفوف الدراسية بكافة المراحل التعليمية بداية من مرحلة رياض الأطفال ثم المرحلة الابتدائية مروراً بالمرحلة الإعدادية وأخيراً المرحلة الثانوية بشقيها العام والفني، كذلك فإن القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2019 قد حدد الفئات المستثناة والمعفاة من دفع قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2019/2020، وسوف نقوم ومن خلال هذا التقرير التركيز على قيمة المصروفات الدراسية لعام 2019/2020 لكل المراحل التعليمية بدءاً من مرحلة رياض الاطفال وحتى المرحلة الثانوية، وأيضاً سرد الفئات التي أعفاها القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2019 من سداد قيمة المصروفات والرسوم الدراسية للعام الدراسي 2019/2020.







أولاً :- المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2019/202 :-

حدد القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2019 قيمة المصروفات والرسوم الدراسية للعام الدراسي 2019/2020، والتي جاءت كالتالي :-







مرحلة رياض الأطفال kg1 – kg2 قيمة الرسوم الدراسية 145 جنيه.

المرحلة الابتدائية من الصف الأول وحتى السادس الابتدائي 160 جنيه.

المرحلة الإعدادية من الصف الأول وحتى الثالث الإعدادي 150 جنيه.

المرحلة الثانوية ( ثانوي عام قيمة المصروفات 195 جنيه – ثانوي فني بجميع الأنواع والأنظمة قيمة المصروفات 170 جنيه).

الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية :-







أبناء شهداء ثورة 25 يناير 2011.

أبناء شهداء الجيش والشرطة والقضاة.

أبناء شهداء ضحايا العمليات الإرهابية.

أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي بشرط إجراء بحث اجتماعي.

يتامى الأب.

أبناء المرأة المعيلة، ومهجورة العائل، وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

أبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب.

طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر ومحافظة شمال سيناء.

طلاب مدارس التربية الخاصة، مدارس الفصل الواحد، مدارس التعليم المجتمعي، المدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال.

يتم خصم 50% من قيمة المصروفات المدرسية لصالح أبناء العاملين بالتربية والتعليم.