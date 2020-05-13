ما الفرق بين المدين والدائن؟ سؤالٌ يطرحه العديد من الطلبة حديثي الإلتحاق بالكليات التجارية أو المعاهد والمدارس الثانوية التي تدرس المحاسبة، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم بكل بساطة الفرق بين المدين والدائن في المحاسبة.

الفرق بين المدين والدائن في علم المحاسبة

في البداية سوف نعطي لكم مثالاً مبسطاً حول موضوع الدين والمدين والدائن، بافتراض أن محمد قد اقترض مبلغاً من المال من أحمد وتعهد إليه بالسداد في وقت ما، فإن هذا يعني أن أحمد أصبح مديناً بقضاء هذا الدين إلي محمد وبالتالي فإن محمد يعتبر دائن لأحمد.

الدائن: هو الشخص صاحب المبلغ (المُقرض)

المدين: هو الشخص الذي حصل على المبلغ وتعهد وأصبح ملتزماً ومديناً بسداده (المُقترض)

بطريقة أبسط: الفرق بين المدين والدائن

إذا قمت أنت بإعطاء مبلغ من المال إلي أحد أصدقائك فأنك أصبحت دائناً له (أنت صاحب المال، دائن لصديقك) حتى في لغتنا البسيطة التي نتحدث بها في شوارعنا نقول أن (فلان داين فلان – مداين فلان) أو حسب أي لهجة تتبعها، ولذلك فإن الدائن هو صاحب الحق أو المال أو الإلتزام الواجب سداده، أما المدين فهو الذي يجب عليه الدفع أو السداد.

الفرق بين المدين والدائن في المحاسبة

في قوانين المحاسبة يوجد أسلوب ونظرية متبعة في التسجيل المحاسبي وهي القيد المزدوج والتي تقول أن لكل عملية محاسبية طرفين أحدهما مدين والآخر دائن متساويان في المقدار، وهو ما يعني أن الأمر أشبه بالميزان إذا وضعت قيمة في كفة فيجب أن تكون هناك قيمة مساوية لها في الكفة الأخري.

أي أنه :

إذا كان هناك اقتراض مبلغ من المال مقداره 500 دولار، فإنه يجب أن يكون هناك حسابين أو طرفين في التسجيل اليومي للقيود، أحد هذه الأطراف مدين بمبلغ 500 دولار، والآخر دائن بمبلغ 500 دولار، وهنا يتحقق شرط نظرية القيد المزدوج حيث وجود طرفين مدين ودائن وهما متساويين في المقدار 500 دولار وطبيعتهما عكس بعض (دائن * مدين).

كيفية معرفة المدين والدائن في المحاسبة عند تسجيل قيود اليومية

المدين:

يعتبر أي زيادة في أصول الشركة (مباني، أراضي، آلات، نقدية،……..)، وأي نقص في خصوم الشركة (دائنون، قروض طويلة الأجل، قروض قصيرة الأجل، ……….)

ولكي نفهم ونعي ما يقال، فإن أي زيادة في أصول وممتلكات الشركة تعتبر مدين حيث أنها تزيد من أرصدة الشركة وما تمتلكه، و ايضاً أي نقص في الالتزامات الواجب على الشركة سدادها فإنه يعتبر مدين.

الدائن:

علي عكس المدين فإن الدائن يعتبر أي نقص في أصول وممتلكات الشركة، وأي زيادة في الخصوم والإلتزامات على الشركة.

مثال للتوضيح:

1• قامت شركة الأندلس بشراء آلة بقيمة 5000 جنيه، تم دفعها نقدياً من خزينة الشركة.

في هذا المثال هناك طرفان: الأول (الآلات) وهي أصل من أصول الشركة، والثاني (الخزينة = النقدية في الخزنة) وهي ايضاً أصل من أصول الشركة.

فكيف يتم تحديد الطرف المدين والطرف الدائن في التسجيل ؟

كما ذكرنا سابقاً في التفريق بين المدين والدائن بأن المدين يعتبر أي زيادة في الأصول، وبما أن الآلات أصول للشركة فإنها قد زادت بقيمة 5000 جنيه (قيمة الآلة الجديد) فتعتبر مدين، يقابل ذلك نقص في الخزينة (أصل من أصول ايضاً) يعتبر دائن، ولذلك فإن قيد اليومية الخاص بالعملية السابقة يكون كما يلي:

مدين دائن بيان 5000 من ح/ الآلات 5000 إلي ح/ الخزينة شراء آلة جديدة نقداً

2• قامت شركة الأندلس بشراء سيارة بقيمة 50,000 جنيه وسددت 20,000 من ثمنها نقداً والباقي بالآجل.

كما تعلمنا نقوم بمتابعة الحسابات التي زادت والتي نقصت ونرى طبيعة كل حساب، وفي هذا المثال هناك 3 حسابات

◘ السيارات: أصل من أصول الشركة زاد (مدين)

◘ الخزينة: أصل من أصول الشركة نقص بمقدار 20 ألف جنيه (دائن)

◘ الدائنون (الشراء بالآجل): إلتزام على الشركة زاد (دائن)، أي زيادة في الالتزامات= دائن (ارجع للأعلى واقرأ تعريف المدين والدائن جيداً).

ولذلك فإن القيد يكون كالتالي:

مدين دائن بيان 50000 من ح/ السيارات 20000 إلي ح/ الخزينة 30000 إلي ح/ الدائنون شراء سيارة جديدة بقيمة 50 ألف منها 20 ألف نقداً والباقي بالأجل

وهكذا في كل الحالات، قم بتحديد طبيعة كل حساب ما إذا كان مدين أو دائن، وقم بتحديد ما إذا زاد الحساب أو نقص واحفظ القاعدة الخاصة بالمدين والدائن السابق ذكرها بالأعلى.

قم بمحاولة حل الأمثلة التالية:

• قامت شركة الأندلس بسداد قرض قصير الأجل بقيمة 5000 جنيه نقداً.

• قامت الشركة ببيع سيارة بقيمة 10000، وحصلت مبلغ 4000 جنيه نقداً، والباقي حصلته بشيك عن طريق البنك.

• قامت الشركة ببيع بضاعة بقيمة 7000 جنيه، حصلت منها 3000 جنيه نقداً والباقي بالأجل.

وإذا لم تستطع حل أي مثال من السابق أو وجدت صعوبة في فهم أى جزء من محتوي المقال اترك لنا تعليقاً وسوف نقوم بالرد عليكم.