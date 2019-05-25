محافظة القليوبية | نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات بمحافظة القليوبية عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لعام 2019، والتي اقتربت كثيرا بعد أن أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية امتحاناتهم منذ عدة أيام، وإعلان وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم بالمحافظة أن إجراءات تصحيح ومراجعة ورصد الدرجات في مراحلها النهائية، وان النتيجة سوف تكون جاهزة للعرض عبر بوابة نتائج امتحانات التعليم الأساسي بمحافظة القليوبية فور اعتمادها من السيد محافظ القليوبية، وتأتي نتائج هذا العام خلال شهر رمضان المبارك، والذي أدى الطلاب خلاله امتحاناتهم في أجواء صعبة خاصة مع أرتفاع درجات الحرارة والصيام لعدد ساعات طويله، وبالرغم من ذلك لم يشتكى الطلاب من صعوبة الامتحانات حيث جاءت أغلبها في مستوى الطالب المتوسط.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة القليوبية

حالة القلق التي يعيشها الطلاب هم وزويهم مع اقتراب النتيجة ترجع لما تمثله هذه السنة من أهمية كبيرة في تحديد ورسم الخطوط الأولى من مستقبل الطالب، حيث يعتبر الصف الثالث الإعدادي هو البوابة التي يدخل منها الطالب الى مرحلة التعليم الثانوي بأنواعه المختلفة سواء ثانوية عامة، او دبلومات فنية تجارية او صناعية او زراعية او فندقية.

ويجدر الإشارة إلى أن نتيجة محافظة القليوبية تأتي بعد ظهرو نتيجة كل من محافظة الإسكندرية ومحافظة الجيزة، خلال الأيام الماضية، والتي جاءت نسبة النجاح بها مرتفعة بشكل كبير، الأمر الذي يبعث الطمأنينة في نفوس الطلاب وأهاليهم.

كما أنه لم تنتظر أن تظهر خلال الساعات القادمة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة، والتي تعتبر أكبر محافظات الجمهورية من حيث أعداد الطلاب.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

ويقدم موقع كلمة دوت أورج لقراءه من محافظة القليوبية الرابط المباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر بوابة محافظة القليوبية لخدمات نتائج الشهادات والتي يستطيع الطالب من خلالها الاستعلام عن النتيجة من خلال هذا الرابط هنا.

طريقة الاستعلام عن النتيجة

ويمكن الاستعلام عن النتيجة بطريقة سهلة وبسيطة وباتباع الخطوات التالية:

فور الإعلان عن ظهور النتيجة يتم الدخول على الرابط سالف الذكر بالضغط عليه هنا.

ثم كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك.

ثم الضغط على عرض النتيجة.

ونذكرك عزيزي القارئ أننا سنتابع معك بشكل مستمر موعد عرض النتيجة ويسعدنا أن نقدمها لك فور إعلانها بشكل رسمي.