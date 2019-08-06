الكليات الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية ” المرحلة الثالثة “

بعد إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رسميًا عن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة بـ 50% كحد أدنى ، يبحث الجميع عن الكليات الشاغرة لطلاب العلمي في تنسيق المرحلة الثالثة ، هذا وأوضح الوزير في المؤتمر الصحفي أن الطلاب الذين تم قبولهم في تنسيق المرحلة الثانية 63.318 طالبًا وطالبة من الشعبة العلمية وبين أن ترشيحات المرحلة الثالثة من الدور الأول لن يتم الإعلان عنها إلا بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني ليتم نتيجة إعلان الترشيحات كاملة .

قائمة الكليات التي بها أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية المرحلة الثالثة

من المقرر أن ينطلق تنسيق المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من نتيجة تحويلات الاغتراب :

كلية التجارة بجامعة دمياط .

معهد العبور العالي في الكيلو 21 بطريق بلبيس شعبة أداره

كلية التربية النوعية الفنية في جامعة دمياط

كلية الحقوق انتساب موجه في الإسكندرية

كلية التربية الرياضية بنين في الوادي الجديد

معهد القاهرة العالي للغات وترجمه في المقطم لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي للتعاون الزراعي شعبة تسويق دولي في شبرا الخيمة

كلية الآداب انتساب موجه في الفيوم

كلية التربية النوعية الموسيقية في المنوفية

المعهد الفني للخدمة الاجتماعية في قنا

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة لشعبة نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي لدراسات النوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي شعبة المحاسبة في العريش

كلية التعليم الفني الصناعي في أسوان

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في المنصورة

كلية التربية النوعية الموسيقية في بور سعيد

معهد الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية في المريوطية بالهرم

معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي في كلية البنات نظم المعلومات الإدارية

المعهد الفني للفنادق في الإسكندرية

كلية التربية الرياضية بنات في جنوب الوادي

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

كلية الآداب انتساب موجه في طنطا

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في دمنهور (خاص بمصروفات )

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية في كفر الشيخ

كلية التربية الرياضية بنات في بور سعيد

المعهد الفني التجاري في بورسعيد

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف في الإسكندرية

المعهد العالي للعلوم الإدارية في جناكليس – البحيرة

معهد الفني التجاري بالروضة

كلية التربية النوعية الموسيقية في الزقازيق

المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة “نظم المعلومات الإدارية”

المعهد الفني للفنادق في بور سعيد

كلية التربية النوعية الفنية في المنصورة في ميت غمر

كلية التربية النوعية الموسيقية في المنصورة

معهد الألسن العالي في مدينة نصر ” نظم المعلومات الإدارية”

المعهد الفني التجاري في طنطا

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية ” قسم تسويق” و “إدارة أعمال “

كلية الآداب انتساب موجه في أسوان

كلية التربية النوعية الفنية في أسيوط

معهد الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم ( بمصروفات )

كلية الحقوق انتساب موجه في بني سويف

كلية تربية (تعليم أساسي) في دمياط

كلية الآداب انتساب موجه في كفر الشيخ

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية شعبة (نظم معلومات)

المعهد الفني الصناعي في بئر العبد في شمال سيناء

كلية التربية شعبة التربية فنية بجامعة قناة السويس في الإسماعيلية

كلية التربية النوعية الموسيقية في جنوب الوادي

كلية التربية النوعية الفنية في جنوب الوادي

المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي شعبة نظم المعلومات في رأس البر

كلية التربية الرياضية بنات في مدينة السادات

كلية الآداب انتساب موجه بنات في عين شمس

معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب في كلية البنات القبطية في العباسية ” إدارة وسكرتارية “

المعهد العالي إدارة ” شعبة نظم معلومات ” في كفر الشيخ

كلية التربية النوعية الفنية في بنها

كلية التربية الرياضية بنات في سوهاج

كلية التجارة انتساب موجه في العريش

المعهد العالي حاسبات ” شعبة نظم معلومات إدارية ” بشبرا الخيمة

كلية التربية (طفولة) في العريش

ك.ت. فني صناعي في بور سعيد

كلية التربية الرياضية بنات في أسوان

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات ” شعبة أعمال دولية ” في طنطا

كلية الحقوق انتساب موجه في القاهرة

معهد النيل العالي للعلوم التجارية ” شعبة المحاسبة” المنصورة

معهد المدينة العالي للغات الدولية في شبرامنت

المعهد العالي النوعية سياحة وفنادق والإرشاد السياحي مصر الجديدة

المعهد العالي للتعاون الزراعي شبرا الخيمة ” خاص بمصروفات “

معهد الخدمة اجتماعية في حلوان

كلية التربية النوعية الموسيقية في أسوان

كلية التربية الرياضية بنات في العريش

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية ” شعبة نظم ” في التجمع الخامس

المعهد العالي للسياحة والفنادق و الإرشاد السياحي في أبي قير

كلية الآداب انتساب موجه في حلوان

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات في المنيا ” شعبة العلوم التجارية ” تخصص (إدارة أعمال-المحاسبة)

كلية التربية النوعية الفنية في عين شمس

كلية التربية الرياضية بنين في جامعة قناة السويس في الإسماعيلية

معهد العالي للغات في مصر الجديدة

كلية التربية النوعية الموسيقية المنصورة في ميت غمر

المعهد العالي الفندقي بالأقصر في إيجوث

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي في التجمع الأول (شعبة نظم معلومات )

معهد خدمة اجتماعية في أسيوط

كلية التربية (طفولة) في جامعة جنوب الوادي بالغردقة

كلية التربية الرياضية بنات في الفيوم

معهد مصر العالي في المنصورة تجارة وحاسبات شعبة ” إدارة ” و ” محاسبة “

كلية الحقوق انتساب موجه في المنصورة

كلية التربية (تعليم أساسي) في العريش

معهد الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم معلومات ) بالمقطم

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم ” نظم معلومات “

كلية الحقوق انتساب موجه في طنطا

كلية التربية النوعية الفنية في دمنهور بالنوبارية

كلية التربية النوعية الموسيقية في طنطا

كلية التربية الرياضية بنين في مرسى مطروح

كلية التربية النوعية الفنية في القاهرة

كلية التربية الرياضية بنين في بور سعيد

المعهد العالي سياحة وفنادق في الغردقة

كلية التربية الموسيقية في حلوان

كلية التربية الرياضية بنات في حلوان بالجزيرة

كلية الآداب انتساب موجه في الإسكندرية

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال)

معهد خدمة اجتماعية في الفيوم

كلية التربية الرياضية بنين في كفر الشيخ

معهد النيل العالي للعلوم التجارية شعبة ” نظم معلومات ” المنصورة

المعهد العالي للتعاون الزراعي شعبة ” نظم معلومات زراعية” شبرا الخيمة

كلية التربية النوعية الفنية في المنصورة

كلية التربية النوعية الفنية في طنطا

كلية التربية (طفولة) في السويس

معهد طيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرم

ك.ت. فني لمواد البناء في حلوان

كلية التربية النوعية جامعة دمياط

كلية التربية رياضة جامعة جنوب الوادي في الغردقة

كلية التربية الفنية في المنيا

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية

كلية التربية الرياضية بنات في بني سويف

كلية التربية الرياضية بنين في بني سويف

مركز التكنولوجيا المتميز في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية

كلية دار العلوم انتساب موجه جامعة القاهرة

كلية التربية رياضة في العريش

كلية التربية (تعليم ابتدائي) بجامعة جنوب الوادي في الغردقة

كلية التربية الرياضية بنين في طنطا

المعهد الفني للتمريض مستشفي تخصصي في عين شمس

كلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية

كلية الحقوق جامعة حلوان

أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

كلية التربية النوعية الموسيقية في أسيوط

معهد الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقارة ” خاص بمصروفات “

كلية الحقوق انتساب موجه في أسيوط

كلية التربية الرياضية بنين في سوهاج

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة جامعة بني سويف التكنولوجية

كلية الآداب في العريش

المعهد الفني التجاري بقويسنا

كلية التربية النوعية الفنية في كفر الشيخ

كلية الآداب انتساب موجه في جامعة عين شمس

كلية الحقوق انتساب موجه جامعة الزقازيق

المعهد العالي لترميم الآثار بأبي قير

كلية التربية شعبة ” تربية فنية ” في السويس

ك.ت. فني صناعي في قنا

المعهد العالي في المنيا للغات

معهد الألسن العالي شعبة ” سياحة وفنادق ” في مدينة نصر

معهد طيبة العالي في المعادى لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر

المجمع التكنولوجي المتكامل في الأميرية

المعهد العالي دراسات نوعية سياحة و فنادق جيزة

كلية التربية الرياضية بنات جامعة قناة السويس فرع الإسماعيلية

المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات شعبة ” نظم معلومات ” التجمع خامس

معهد الإسكندرية العالي للإعلام في سموحة

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية ” نظم معلومات إدارية “

ك.ت. فني صناعي الصحافة

المعهد الفني التجاري في المنصورة

المعهد العالي إدارة ” شعبة إدارة ” و ” محاسبة ” في كفر الشيخ

المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات شعبة ” إدارة ” في التجمع خامس

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية في دمياط الجديدة

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقارة

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المعهد العالي حاسبات ونظم في التجمع الأول

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كلية الآداب المنوفية بشبين الكوم

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كلية الحقوق جامعة المنوفية بشبين الكوم

كلية التربية النوعية الفنية المنوفية بأشمون

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سياحة وفنادق الفيوم

كلية التربية رياضية بنين مدينة السادات

المعهد العالي للدراسات المتطور بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

كلية التجارة انتساب موجه السويس

كلية الحقوق جامعة بني سويف

كلية الآداب جامعة بني سويف

كلية الحقوق جامعة دمياط

كلية الآداب انتساب موجه جامعة القاهرة

سياحة وفنادق مطروح

كلية الآداب انتساب موجه جامعة الزقازيق

كلية الآداب انتساب موجه جامعة المنصورة

سياحة وفنادق المنيا

كلية التربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

كلية التربية الرياضية بنين الفيوم

كلية دار العلوم في المنيا

كلية الآداب المنيا

كلية التربية (تعليم ابتدائي) في السويس

الأكاديمية الحديثة بالمعادى ” قسم علوم حاسب “

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد وأداره ومحاسبة

كلية التجارة انتساب موجه طنطا

كلية التجارة انتساب موجه أسيوط

كلية التجارة انتساب موجه سوهاج

كلية التجارة انتساب موجه دمنهور

كلية التجارة انتساب موجه القاهرة

كلية التجارة انتساب موجه عين شمس

كلية التجارة انتساب موجه بني سويف

كلية التجارة انتساب موجه بور سعيد

كلية التجارة انتساب موجه بنها

كلية التجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

كلية التجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

كلية الآداب بور سعيد

كلية التجارة انتساب موجه أسوان

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية – ” شعبة محاسبة “

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية – ” شعبة التجارة الخارجية “

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية – ” شعبة نظم ومعلومات إدارية “

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معهد سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

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ك.ت. فني ري وصرف ومساحه المطرية

كلية الحقوق في طنطا

كلية دار العلوم جامعة أسوان

كلية دار العلوم انتساب موجه جامعة أسوان

كلية الآداب جامعة طنطا

كلية التجارة انتساب موجه في مدينة السادات

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كلية التربية (طفولة) في جنوب الوادي

كلية التربية (طفولة) في سوهاج

كلية التربية (طفولة) في حلوان رياض أطفال

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة ” شـعبة علوم الحاسب “

كلية الحقوق جامعة المنصورة

كلية الآداب و العلوم إنسانية في السويس

المعهد العالي إدارة وتكنولوجيا شعبة ” علوم حاسب ” كفر الشيخ

كلية دار العلوم في الفيوم

كلية دار العلوم انتساب موجه في المنيا

فني تمريض جامعة القاهرة

فنى تمريض جامعة عين شمس

كلية الآداب بنات جامعة عين شمس

كلية التربية (طفولة) جامعة عين شمس

ك.ت. فني ري وصرف ومساحه أسيوط

أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية ” إنجليزي “

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية في مدينة العريش شعبة ” لغات ” (الدراسة للعام الدراسي 2019-2020 بالمقر البديل بالإسماعيلية)

كلية الحقوق جامعة عين شمس

كلية الآداب جامعة الإسكندرية

كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية

كلية الآداب في سوهاج

كلية التربية الوادي الجديد

كلية الآداب حلوان

كلية الآداب الوادي الجديد

كلية الآداب دمنهور

كلية التربية نوعية جنوب الوادي

كلية الآداب جنوب الوادي

كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

كلية التربية النوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

كلية التربية النوعية فنية مطروح

المعهد العالي خدمه اجتماعيه بنها

كلية الآداب انتساب موجه بني سويف

كلية الآداب انتساب موجه بنها

المعهد التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات

معهد الفراعنة العالي ” إدارة أعمال “

كلية الآداب انتساب موجه جنوب الوادي

كلية الآداب انتساب موجه سوهاج

كلية الآداب انتساب موجه المنيا

كلية الآداب انتساب موجه دمنهور

كلية الحقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

المعهد العالي للخدمة اجتماعيه أسوان فرع قنا

المعهد العالي للتعاون الزراعي شعبة تربوية شبرا الخيمة بمصروفات

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة ” شعبة إدارة الأعمال”

معهد العالي الدراسات المتطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة

معهد القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول

كلية التربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

المعهد العالي للغات بأسوان

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة ” نظم المعلومات الإدارية “

المعهد الفني للفنادق المطرية

المعهد الفني للفنادق قنا

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة ” إدارة – محاسبة – تجارة خارجية “

معهد الخدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

كلية الآداب انتساب موجه دمياط

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

ش.مطاعم فني سياحة إسكندرية

كلية الآداب انتساب موجه أسيوط

المعهد العالي للدارسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

كلية التربية النوعية الفنية بور سعيد

معهد الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

المعهد العالي للعلوم الإدارية في القطامية ” إدارة أعمال “

كلية التربية الرياضية بنين العريش

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (الدراسة للعام الدراسي 2019-2020 بالمقر البديل بالإسماعيلية)

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة

كلية التربية النوعية الموسيقية القاهرة

كلية الحقوق انتساب موجه جامعة سوهاج

كلية التربية النوعية الموسيقية الإسكندرية

معهد خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

كلية التربية النوعية الموسيقية جامعة دمياط

كلية الحقوق انتساب موجه بنها

كلية التربية النوعية الموسيقية بنها

كلية التربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

المعهد المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة

سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر

كلية الآداب وعلوم الإنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

كلية الحقوق انتساب موجه جنوب الوادي

المعهد العالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

المعهد العالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

المعهد العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة ادارة)

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

المعهد الفني التجاري بدمياط

المعهد الفني التجاري ببنى سويف

المعهد الفني التجاري باسيوط

المعهد الفني التجاري باسوان

المعهد الفني التجاري بدمنهور

المعهد الفني التجاري بالزقازيق

المعهد الفني التجاري بسوهاج

المعهد الفني التجاري بقنا

المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى

المعهد الفني التجاري بالعريش

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا ” إدارة الأعمال “

المعهد العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية – شعبة ” محاسبة “

المعهد العالي خدمه اجتماعيه 6 أكتوبر

المعهد لعالي للاقتصاد أكتوبر

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة ” دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي ” (الدراسة للعام الدراسي 2019-2020 بالمقر البديل بالإسماعيلية)

كلية التربية النوعية فنية الفيوم

كلية الحقوق انتساب موجه أسوان

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية – شعبة ” إدارة أعمال “

المعهد العالي للسياحة وفنادق كنج مريوط

المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

المعهد العالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي في التجمع الأول ” شعبة التسويق”

المعهد العالي خدمه الاجتماعية بكفر صقر شرقية

المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية

كلية دار العلوم انتساب موجه الفيوم

معهد طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادى

المعهد العالي حاسب وإدارة شعبة ” نظم المعلومات الإدارية ” في الزرقا دمياط

المعهد الفني التجاري ببنها

المعهد العالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

كلية التربية (طفولة) الوادي الجديد

كلية الحقوق انتساب موجه مدينة السادات

كلية التربية رياضية بنين أسوان

معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا ” شعبة إدارة ” بشبرامنت

معهد طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقارة الهرم

المعهد العالي تسويق شعبة ” نظم معلومات ” تجمع أول

المعهد العالي تسويق شعبة ” تسويق ” تجمع أول

معهد الجزيرة العالي شعبة ” تجارة ” المقطم

المعهد العالي تسويق شعبة ” محاسبة ” تجمع أول

معهد الخدمة اجتماعية أسوان

معهد الخدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

كلية الآداب انتساب موجه الوادي الجديد

كلية التربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

كلية الحقوق انتساب موجه حلوان

معهد خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسية – الشرقية

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه

المعهد العالي للعلوم الإدارية في أوسيم جيزة

كلية التربية النوعية الموسيقية جامعة عين شمس

كلية التربية النوعية الفنية أسوان

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية شعبة ” المالية “

المعهد العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية شعبة ” نظم معلومات إدارية “

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية ” قسم علوم مصرفية واستثمار”

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية ” قسم محاسبة “

المعهد العالي حاسبات شعبة ” علوم الإدارة ” بشبرا الخيمة

نظم معلومات الإدارية قطاميه

المعهد الفني التجاري بشبرا

المعهد الفني التجاري بالمطريه

المعهد الفني التجاري بالإسكندرية

معهد خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

كلية الآداب انتساب موجه العريش

علمًا بأن التقديم على الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة سيتم إرجاءه لحين الانتهاء من امتحانات الدور الثاني ..