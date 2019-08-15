تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2019 وموعد فتح باب التنسيق الإلكتروني

ينتظر طلاب المرحلة الثالثة فتح باب التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات والالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة والانتقال بعد ذلك لمرحلة التعليم الجامعي، ويبحث جميع الطلاب عن الكليات المتبقية في تنسيق المرحلة الثالثة 2019 لمعرفة الوجهة المقبلة من مرحلة التعليم الجامعي.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة

يتم فتح تنسيق المرحلة الثالثة لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني بعد انتهاء تحويلات تقليل الاغتراب وإعلان نتيجة التحويلات التي تنتهي يوم 20 أغسطس 2019 ويتم إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب يوم 22 أغسطس 2019 ويتم فتح باب التنسيق الالكتروني في آخر اسبوع من شهر اغسطس ويكون للطلاب الحاصلين على مجموع 50% وأكثر في الثانوية العامة وتكون الدفعة الثانية للتنسيق للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني.

الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة

هناك بعض الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة للشعبة العلمية والادبية ومن أبرز الكليات المُتبقية كليات التجارة والآداب بنظام الانتساب بالإضافة إلى المعاهد:

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة

يمكنكم تسجيل الرغبات بعد فتح باب التنسيق الإلكتروني عن طريق الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني واختيار المرحلة الثانوية وستظهر لك هذه النافذة:

قم بكتابة الرقم السري ورقم الجلوس والرمز التأكيدي والانتقال إلى خطوة تسجيل الرغبات والتي تتكون من 75 رغبة لاختيار الكليات والمعاهد بالترتيب وحسب التوزيع الجغرافي وإليكم فيديو يوضح خطوة بخطوة طريقة تسجيل الرغبات والتعديل عليها حتى موعد نهاية التنسيق:

وتكون نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة في أول شهر سبتمبر ويتجه الطلاب بعد معرفة النتيجة إلى مكتب التنسيق لاستلام بطاقة الترشيح لتقديمها مع الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد بالجامعات المصرية للقيد بها.