الكلية التقنية والمعاهد تعلن بدء قبول المقيمين .. إليكم الشروط

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية كافة تفاصيل إعلان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في كافة فروعها بدولة المملكة عن بدء قبول الطلاب والطالبات المقيمين في المملكة بإقامة نظامية في كليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد التجارية ومعاهد العمارة والتشييد ، هذا وقد أوضحت الكلية التقنية والمعاهد العديد من الشروط اللازمة من أجل القبول المتقدمين .

شروط القبول في الكلية التقنية والمعاهد في المملكة السعودية

رصدت الكليات التقنية والمعاهد في الملكة العديد من الشروط من أجل القبول في الكليات التقنية والمعاهدات في المملكة العربية السعودية ، وقد بينت الشروط كما يلي :-

وجود إقامة نظامية سارية المفعول. ألا يتجاوز الحصول على شهادة الثانوية العامة أكثر من 5 سنوات مع ضرورة إرفاق معادلة شهادة الثانوية إذا كانت من خارج المملكة من قبل وزارة التعليم بالمملكة.

هذا وقد دعت المؤسسة العامة كافة الراغبين من الطلاب والطالبات في المملكة تعبئة نموذج الطلب إلكترونياً مع إرفاق المستندات المطلوبة وإرساله إلي الإدارة العامة لشؤون المتدربين بالمؤسسة ف موعد أقصاه 19 ذي القعدة القادم بإذن الله .