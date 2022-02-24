الكويت تُحدد موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2022

حددت وزارة التربية موعدًا جديدًا لبداية الفصل الدراسي الثاني 2021-2022 بعد قرارها بترحيل موعد نهاية إجازة نصف العام، وكانت الوزارة قد حددت في التقويم الدراسي موعد بداية دوام الفصل الدراسي الثاني في مدارس وجامعات الكويت يوم 13 فبراير 2022، لكن بعد تحديد إجازة الأعياد الوطنية من 25 فبراير حتى 5 مارس 2022، ظهر جليًا التعارض بين بداية الدراسة والإجازات الوطنية، لذا تم تمديد إجازة نصف العام.

موعد دوام الفصل الدراسي الثاني الكويت 2022

قرار الوزارة بتحديد الموعد الجديد، جاء بعد مشاورات مكثفة، بين قيادات وزارة التربية من جهة، وبين الوزارة ولجنة التعليم بمجلس الأمة، هذا وقد تم تحديد موعد بداية دوام الطلاب في الفصل الدراسي الثاني في الكويت 2022 ليبدأ من يوم الأحد 6 مارس 2022، على أن يتم تعويض تلك الفترة، بترحيل موعد نهاية العام لمدة أسبوع.

كما قررت وزارة التربية الكويتية ان يستمر نظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني كما هو بنظام المجموعتين، هذا ويذكر أن دولة الكويت تتجه إلى العودة إلى الحياة الطبيعية من جديد ورفع معظم القيود الصحية من بعد إجازة الأعياد الوطنية.