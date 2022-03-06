الكويت.. وزير التربية يتحدث عن نظام المجموعتين الدراسي

بدأ الفصل الدراسي الثاني 2022 في دولة الكويت رسميًا اليوم الأحد 6 مارس 2022 بعد نهاية إجازة نصف العام، وقد قام الدكتور علي المضف وزير التربية بجولة على عدد المدارس للاطلاع والاطمئنان على سير العملية التعليمية وجهوزية المدارس، ومن ضمن المدارس التي تفقدها الوزير مدرسة مشرف المتوسطة بنات.

الدكتور علي المضف يتحدث عن نظام المجموعتين الدراسي

خلال جولته التفقدية، تقدم الدكتور علي المضف بالتهنئة إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على بداية العام الدراسي الثاني بنجاح.

قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف بجولة على عدد من المدارس للاطلاع والاطمئنان على سير العمل في أول يوم دوام للطلبة بعد انتهاء اجازة منتصف العام والاعياد الوطنية وانطلاق الفصل الدراسي الثاني 2021 -2022، حيث شملت مدرسة مشرف المتوسطة بنات، pic.twitter.com/ITsYqxCl58 — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) March 6, 2022



وأكد الدكتور على المضف أنه سوف تتم إعادة النظر في نظام المجموعتين الدراسي الحالي، وذلك للعودة إلى الدراسة الطبيعية العادية، وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة، يذكر أنه انتظم مع بداية الفصل الدراسي الثاني في الكويت ما يقرب من نصف مليون طالب وطالية.