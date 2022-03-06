الكويت.. وزير التربية يتحدث عن نظام المجموعتين الدراسي

بواسطة محمود عطا الله
بداية الفصل الدراسي الثاني الكويت بداية الفصل الدراسي الثاني الكويت ونظام المجموعتين

بدأ الفصل الدراسي الثاني 2022 في دولة الكويت رسميًا اليوم الأحد 6 مارس 2022 بعد نهاية إجازة نصف العام، وقد قام الدكتور علي المضف وزير التربية بجولة على عدد المدارس للاطلاع والاطمئنان على سير العملية التعليمية وجهوزية المدارس، ومن ضمن المدارس التي تفقدها الوزير مدرسة مشرف المتوسطة بنات.

الدكتور علي المضف يتحدث عن نظام المجموعتين الدراسي

خلال جولته التفقدية، تقدم الدكتور علي المضف بالتهنئة إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على بداية العام الدراسي الثاني بنجاح.


وأكد الدكتور على المضف أنه سوف تتم إعادة النظر في نظام المجموعتين الدراسي الحالي، وذلك للعودة إلى الدراسة الطبيعية العادية، وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة، يذكر أنه انتظم مع بداية الفصل الدراسي الثاني في الكويت ما يقرب من نصف مليون طالب وطالية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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