المؤشرات النهائية لتنسيق الثانوية العامة 98.3% للطب، 98.2% للأسنان، 97.6% للصيدلة

كشفت المؤشرات النهائية لتنسيق الثانوية العامة 2019 بعد تحليل الإظهار المجاميع التكرارية للطلبة الناجحين فى الثانوية العامة هذا العام وبعد إجراء التعديلات المطلوبة على المجمع التكراري بمكتب تنسيق الثانوية العامة وبعد إضافة الحافز الرياضي للطلاب عن الحد الأدني للقبول بكليات القمة.

ومن المتوقع أن يستقر الحد الأدني للقبول بكليات الطب البشري على مستوي الجمهورية ما بين 403.5 درجة بنسبة 98.4% إلى 403 درجة بنسبة 98.3% بعدما قرر المجلس الأعلى للجامعات تفويض أمر تحديد الأعداد المقترحة للقبول بالكليات المختلفة إلى اللجنة العليا للتنسيق هذا العام.

وأكدت المؤشرات النهائية للقبول بكليات القمة لطلاب المرحلة الأولي فى تنسيق الثانوية العامة بأن الحد الأدني للقبول بكليات الطب سيراوح ما بين 98.4% إلى 98.3% بوما انه من المعهود من قبل بأن يقل الحد الأدني للقبول بكليات طب الأسنان عن الحد الأدني للقبول بكليات الطب البشري بنصف درجة فقط فإنه من المتوقع أن يكون الحد الأدني للقبول بكليات طب الأسنان عند 402.5 درجة بنسبة 98.2% حيث أن الزيادة الموجودة فى هذه الشريحة لن تسمح بخفض الأعداد المقبولة بكليات طب الأسنان والصيدلة.

كما كشفت المؤشرات النهائية لتنسيق المرحلة الأولي لطلاب علمي علوم بأن الحد الأدني للقبول بكليات الصيدلة سوف يتوقف عند 400 درجة بنسبة 97.6% مع صعوبة النزل بالحد الأدني للقبول بكليات الصيدلة أكثر من ذلك لتداخل رغبات الطلاب ما بين كليات العلاج ألطبيعي والصيدلة بما يعنى بأن الحد الأدني للقبول بكليات العلاج الطبيعي لن يقل عن 399 درجة بنسبة 97.3% هذا العام.