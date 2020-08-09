المؤهلات المقبولة في معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم 2020

تحظى معاهد السياحة والفنادق العليا بكافة فروعها على قابلية كبيرة لدى الطلاب، خاصة كونها تفتح الباب لفرص عمل واسعة في مجال السياحة، ومن هذه المعاهد معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم، الذي يقع في

محطة التجاريين- 5 ش 54 متفرع من شارع 9 أمام مسجد القدس بالمقطم، ورقم طابع التنسيق الخاص به هو (241/0)، أما عن مدة الدراسة بالمعهد فهي أربعة سنوات.

المؤهلات المقبولة في معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم

الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

دبلوم المدارس الفندقية والثانوية للسياحة والفنادق 5 سنوات، للقبول بالفرقة الثانية بالشعب حسب تخصص الدبلوم

دبلوم المعاهد الفنية الفندقية، للقبول بالفرقة الثانية بالشعب حسب تخصص الدبلوم.

دبلوم مدارس إيجوث، للقبول بالفرقة الثانية بالشعب حسب تخصص الدبلوم.

دبلوم الفندقه البحرية 5 سنوات، للقبول بالفرقة الثانية بالشعب حسب تخصص الدبلوم.

الثانوية التجارية(3-5) سنوات.

الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.

الثانوية الفندقية 3 سنوات.

دبلوم المعاهد الفنية التجارية.

دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.

الثانوية الزراعية(3-5) سنوات.

مصروفات معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم

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المصروفات الدراسية: 6396. مصروفات إضافية: 285. جملة المصاريف: 6681.

قرار المعادلة: -صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم ( 185 ) في 3/7/2017 بتجديد معادلة درجة البكالوريوس التي يمنحها المعهد من قسمي( الارشاد السياحى – الدراسات السياحية – الدراسات الفندقية ) بدرجة البكالوريوس فى التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية في التخصصات المناظرة. (يعمل بهذا القرار حتى نهاية 2020/2021)

يمنح معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم درجة البكالوريوس في أحد التخصصات.