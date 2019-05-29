المجموع الكلي لنتيجة الشهادة الاعدادية 2019 وتوزيع درجات مواد الصف الثالث الاعدادي وطريقة حساب النسبة المئوية لمجموع الطالب

بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018/2019 في بعض محافظات الجمهورية، واقتراب إعلانها في باقي المحافظات، يتسائل طلاب الصف الثالث الاعدادي الآن عن المجموع الكلي لنتيجة الشهادة الاعدادية 2019 وتوزيع درجات الصف الثالث الاعدادي، والنهايات العظمى والصغرى لدرجات المواد المقررة في الشهادة الاعدادية الترم الأول والترم الثاني، رغبةً في معرفة درجات النجاح العظمى ودرجات السقوط في كل مادة على حدى، فنتيجة الشهادة الاعدادية عندما تظهر على موقع وزارة التربية والتعليم بوابة نتائج الطلاب، تعرض للطالب فقط المجموع الكلي لنتيجة الشهادة الاعدادية، والدرجة التي حصل عليها الطالب.

كما أن معرفة توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي والمجموع الكلي للشهادة الاعدادية يمكن الطالب من حساب النسبة المئوية للنجاح، وبالتالي معرفة هل نسبة النجاح المئوية التي حصل عليها الطالب تؤهله للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة، أم المرحلة الثانوية المهنية، طبقاً لتنسيق الشهادة الاعدادية 2019 الذي ستقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عنه لاحقاً.

المجموع الكلي لنتيجة الشهادة الاعدادية 2019

يحتسب المجموع الكلي لنتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بمجموع درجات النهايات العظمى للمواد المقررة في الصف الثالث الاعدادي باستثناء المواد التي لا تدخل في المجموع، والتي يلزم فيها النجاح فقط لاجتياز المرحلة الاعدادية.

المادة الدرجة النهائية درجة النجاح اللغة العربية 80 (40 ترم أول و40 ترم ثاني) 40 اللغة الانجليزية 60 (30 ترم أول و30 ترم ثاني) 30 الدراسات 40 (20 ترم أول و20 ترم ثاني) 20 الرياضيات 60 (30 ترم أول و30 ترم ثاني) 30 العلوم 40 (20 ترم أول و20 ترم ثاني) 20 المجموع الكلي لنتيجة الشهادة الاعدادية آخر السنة 280 140

مادة التربية الدينية، ومادة التربية الفنية ومادة الحاسب الآلي لا تضاف إلى المجموع ولكن يلزم فيها اجتياز درجة النجاح فقط.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

توزع درجات الصف الثالث الاعدادي على الفصلين الدراسيين كالتالي:

الترم الأول يحتسب المجموع الكلي من 140 موزعة كالتالي (40 درجة لغة عربية، 30 لغة انجليزية، 20 دراسات، 30 رياضيات، و20 درجة علوم).

الترم الثاني يحتسب المجموع الكلي من 140 موزعة كالتالي (40 درجة لغة عربية، 30 لغة انجليزية، 20 دراسات، 30 رياضيات، و20 درجة علوم).

طريقة حساب مجموع الطالب في الشهادة الاعدادية

يتم حساب مجموع الطالب بالنسبة المئوية بحيث يتم قسمة المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب في نتيجة الشهادة الاعدادية على المجموع الكلي للنتيجة وهو 280 درجة وضرب الناتج في 100%.

مثال: طالب حصل على مجموع كلي لنتيجة الشهادة الاعدادية 245 درجة، يقوم بحساب النسبة المئوية للمجموع كالتالي:

(245/280)×100% = النسبة المئوية التي حصل عليها الطالب في نتيجة الشهادة الاعدادية.

لحساب النسبة المئوية الخاصة بك يمكنك ترك تعليق بالمجموع الكلي الخاص بك وسوف نقوم بحساب نسبتك المئوية في نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 التي حصلت عليها.