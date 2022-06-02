المدارس التي رفعت نتائج الطلاب الكويت 2022 الإبتدائي والمتوسط

تقوم مدارس التعليم العام في دولة الكويت حاليًا برفع نتائج الطلاب الكويت 2022 للمرحلة الابتدائية والمتوسط، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط أسماء المدارس التي رفعت النتائج، كما نُقدم لكم رابط نتائج الطلاب الكوت 2022 من خلال موقع النتائج التابع لوزارة التربية الكويتية، هذا ويترقب كل الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتائج ومعرفة درجات آخر العام في كل المراحل الدراسية.

رابط المدارس التي رفعت نتائج الطلاب الكويت 2022 الابتدائي والمتوسط

تُقدم وزارة التربية خدمة هامة لكل طلاب الكويت لمعرفة المدارس التي رفعت النتائج حتى الآن في كل مدارس التعليم العام بالدولة، حيث بدأت المدارس في مدينة الكويت وحولي ومدارس الفروانية والأحمدي والجهراء ومبارك الكبير في رفع النتيجة، رابط المدارس التي رفعت نتائج الطلاب الكويت 2022 هو:

https://app.moe.edu.kw/Stats/Stats.aspx

مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لكل الطلبة والطالبات في كافة المراحل الدراسية.

رابط نتائج الطلاب الكويت 2022 الابتدائي والمتوسط

بدأت المدارس في رفع النتائج منذ ساعات، هذا ويتم الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم المدني للطالب أو الطالبة، هذا وقد أكدت عدة مصادر أن نتائج الصف العاشر والصف الثاني عشر سوف تكون يوم 12 يونيو الجاري، رابط نتائج الطلاب الكويت 2022 الابتدائي والمتوسط هو:

https://app.moe.edu.kw/NewResultCloud/

هذا وقد مرت اختبارات آخر العام 2022 كما هو مخطط لها حيث وفرت وزارة التربية كل السبل لتقديم موسم اختبارات ناجح ومميز على الجميع.