المدارس المصرية اليابانية تعلن عن موعد المقابلات الشخصية للمقبولين في الوظائف وآخر يوم للمقابلات الأربعاء 18سبتمبر

بعد إعلان وحدة المدارس المصرية اليابانية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة الماضية، عن وظائف في المدارس للمعلمين والأخصائيين ووكلاء ومديري المدراس، وتقدم العديد للوظائف المطروحة، أعلنت وحدة المدارس عن موعد المقابلات الشخصية للمقبولين، وتم تحديد موعد معين لكل محافظة، وتم قبولهم بشكل مبدئي، وفقا لحصولهم على الدرجات الأعلى، في أقصر وقت في الإختبارات الإلكترونية.







أما عن مكان المقابلات الشخصية، فتعقد في فندق في كوبري القبة في محافظة القاهرة، في الفترة من الأحد 15سبتمبر 2019، حتى الأربعاء 18 سبتمبر 2019، مع ضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة لمنع التكدس.

المستندات المطلوبة







أما عن المستندات المطلوبة في المقابلة الشخصية، فهي السيرة الذاتية، وعدد 3 صور شخصية، وفيش وتشبيه موجه بأسم المدارس اليابانية، صور للمؤهل الدراسي والشهادات المطلوبة، توضع المستندات السابقة في دوسيه بلاستيك.

مواعيد المقابلات الشخصية







يوم الأحد 15 سبتمبر 2019: مدارس القاهرة، والشروق 1, 2، في تمام الساعة التاسعة والنصف، ومدارس حدائق أكتوبر، والشيخ زايد، والمنطقة الصناعية بأكتوبر، في تمام الساعة 11 ونصف ظهرا، ومدارس العاشر ١ والعاشر 2 ومدارس العبور في تمام الساعة 1:30 ظهرا.

يوم الإثنين 16 سبتمبر 2019: مدارس كفر صقر، وقوسينا، وطنطا، وشبين الكوم، في تمام الساعة التاسعة ونصف، ومدارس سمنود وبيلا والشهيد كريم رفعت، في تمام الساعة 12:00 ظهرا، ومدارس بني عبيد، وجمصة، والسويس، وبورسعيد، في تمام الساعة الثانية ظهرا.

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019: مدارس المنتزه وبرج العرب 1 وتمى الأمديد، وبرج العرب 2، في الساعة التاسعة والنصف صباحا، ومدارس كفر البطيخ، ودمياط الجديدة، والإسماعيلية، وأسيوط، في تمام الساعة 11:30 ظهرا، ومدارس الغردقة واحد وإتنين، وطور سيناء، وحي العقاد، في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وآخر يوم الأربعاء 18سبتمبر 2019: مدارس بني سويف، والفيوم، والمنيا، وسنورس، في الساعة التاسعة والنصف صباحا، ومدارس طهطا وقنا وحوش عيسى والرديسية، في الساعة الثانية عشر ظهرا.