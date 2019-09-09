المدارس اليابانية بمصر| تُقرر مد مُهلة سداد القسط الأول وتوضح نظام الدراسة بأول شهر

إذا أردت أن تتحدث عن نقلة نوعية في منظومة التعليم المصرية ككل فأنت هنا مطالب للوقوف كثيراً أمام تجربة المدارس اليابانية، فهي بحق تجربة رائدة تنم عن فكر مُغامر ولكن المغامرة التي تعبر بالمنظومة نحو أفاق من النتائج المرتبطة بالتطور العالمي في وقت قياسي، ففكرة تطوير التعليم وفق أفضل وأعرق النظم التعليمية بالعالم وعن نظام التعليم باليابان نتحدث، هي فكرة جديدة واستثنائية أن تتم داخل مصر ولأول مرة بتاريخيها بنقل التجربة كاملة بكافة عناصرها وعواملها للمنظومة الداخلية للتعليم، ومع متابعة أخبار التعليم بمصر، وتحديداً متابعة أخبار المدارس اليابانية بمنظومة التعليم المصرية، سوف ننقل لكم احدث قرارات وحدة تعليم المدارس اليابانية داخل وزارة التربية والتعليم والمتعلقة بسداد أقساط الدراسة مع توضيح نظام الشهر الأول للتعليم بالمدارس اليابانية.







قرارات هامة من إدارة المدارس اليابانية بمصر

حيث صدرت منذ قليل عدة قرارات هامة عن إدارة المدارس اليابانية داخل مصر، تنص على مد الفترة المخصصة لقيام الطلاب بسداد القسط الأول المستحق من مصروفات المدارس اليابانية غلى تاريخ الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019، وأكدت إدارة المدارس اليابانية في بيانها حول المصروفات، أن أي طالب يتأخر عن سداد المستحق عليه في الموعد المحدد بعد التمديد سوف يخرج من القائمة ويحل بدل منه طالب أخر ينتظر بقوائم التقدم للمدارس اليابانية بمصر.







كما صدر أيضاً اليوم عن إدارة المدارس اليابانية المصرية، توضيح كامل لفكر ومنظومة الدراسة داخل المدارس اليابانية للطفل خلال الشهر الأول.

حيث أكدت الإدارة أن الطفل سوف يحضر للمدرسة دون التقيد بزي رسمي خلال الشهر الأول من الدراسة وذلك لتطبيق المنظومة اليابانية بالتعليم التي تعتمد على تهيئة الطفل وخلق جو من الارتباط العاطفي والمحبة بينه وبين المدرسة قبل البدء بالدراسة، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، وأفادت إدارة المدارس اليابانية أيضاً أن التعليم خلال الشهر الأول من الدراسة سيعتمد على زيادة القدرة المعرفية للطالب باللغة الإنجليزية حتى يصل إلى المستويات المطلوبة، كما سيعتمد الشهر الأول من الدراسة بالمدارس اليابانية بمصر على التوكاتسو اليابانية وفق النظام التربوي الياباني المعمول بيه بشكل كامل بالمدارس اليابانية بمصر.