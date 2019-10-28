المدارس تبدأ إجراءات معاقبة بعض طلاب الثانوية العامة لهذا السبب

وفقًا للقانون، فقد بدأت المدارس الثانوي في جميع أنحاء الجمهورية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الطلاب الذين تجاوزت نسبة غيابهم الحد المسموح به، وعليه فقد قامت مجموعة من المدارس بإرسال إنذارات الفصل للطلبة ممن تجاوزت نسبة غيابهم الحد المسموح.







وخلال التصريحات التي قامت بها مجموعة من المصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد أوضحت أن الإجراءات المتخذة في حق الطلاب ممن تجاوزت نسبة غيابهم الحد المسموح به، وكان هذا بدون عذر قانوني ستكون إنذارات الفصل أولًا ثم بعدها صدور قرار الفصل في حق الطلاب.

ويكون للطالب حق إعادة قيده مرة واحدة في السنة الدراسية، على أن يكون إجمالي عدد مرات إعادة القيد للطالب خلال المرحلة الثانوية هي مرتين فقط.







الجدير بالذكر أن الارتفاع الملحوظ في نسب غياب طلاب الثانوية العامة في المدارس الثانوية في جميع أنحاء الجمهورية، هو ما دفع المدارس إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتشديد عليها في حق الطلاب المتغيبين والذين ارتفعت نسبة غيابهم عن الحد المسموح، وجاء هذا منذ بداية العام الدراسي الجاري، وفقًا لما أعلنته المصادر خلال التصريحات.

هذا وذكرت المصادر التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضًا خلال التصريحات التي قامت بها، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد اتخذت إجراء تفعيل الغياب الإلكتروني وتم الإعلان عن هذا الإجراء خلال الفترة الأخيرة، وجاء هذا الإجراء بالنسبة لطلاب الشهادتين الدبلومات الفنية والثانوية العامة.