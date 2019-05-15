المربع الإلكتروني للنتائج  2019 استعلام نتائج الطلاب برقم الجلوس أو الرقم المدني

رابط المربع الإلكتروني للنتائج 2019 هو موقع وزارة التربية لاستعلام نتائج الطلاب في الابتدائية والمتوسط والثانوية العامة، عن طريق استعلام النتائج بالرقم المدني أو رقم الجلوس، بجانب خدمات موقع طالب الإلكتروني، وما هو معتمد من مواقع إلكترونية توفرها وزارة التربية الكويتية عبر باقة الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور، لسهول استخراج الدرجات والشهادات عقب انتهاء اختبارات الفصول الدراسية، ومتابعة تقارير الأداء وفق عمليات رصد النتائج والتواصل مع قادة المدارس والمعلمين، والإطلاع على الحضور والغيب وغيرها من التقارير التقويمية.

رابط المربع الإلكتروني للنتائج 2019 هو الموقع الرسمي لوزارة التربية الكويتية، من اجل استعلام نتائج الاختبارات النهائية في جميع المراحل التعليمية، حيث يتم عرض جميع نتائج المراحل الدراسية عدا الصف الثاني عشر على رابط إلكتروني واحد، ويستطيع من خلاله طلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة وجميع سنوات النقل في الثانوية، الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت بالرقم المدني أو رقم الجلوس فور انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

رابط المربع الإلكتروني للنتائج 2019

استعلام نتائج طلاب الصف الثاني عشر فقط لهم رابط إلكتروني، حيث يوفر موقع المربع الإلكتروني للنتائج رابط نتائج طلاب الثاني عشر برقم الجلوس والرقم المدني، ويتم التنويه بشكل مباشر عن الروابط الإلكتروني من خلال الصفحية الرسمية على موقع وزارة التربية في الكويت لسهول الوصول إلى بوابة نتائج الاختبارات النهائية بدون معاناة.

إحصائيات المدارس

طريقة معرفة نتائج الطلاب في جميع المراحل الدراسية ترتكز على متابعة إحصائيات المدارس التي أكملت رفع نتائجها من جميع مستويات التعليم “إحصائيات المدارس“، ويتم وضع عداد بجوار اسم كل منطقة تعليمية لتوضيح عدد المدارس التي رفعت النتائج وبالتالي يسهل الدخول على اسم الإدارة وتحديد المدرسة واستعلام النتائج.

نتائج طلاب الكويت عدا الصف الثاني عشر

استعلام عن نتائج طلاب الكويت في جميع صفوف مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي عدا نتائج طلاب الصف الثاني عشر من موقع المربع الإلكتروني برقم الممدين للطالب أو الطالبة.

نتائج الصف الثاني عشر قريباً

نضع لكم رابط نتائج طلاب الصف الثاني عشر قريبا والاستعلام سيكون بالرقم المدني ورقم الجلوس.