أكدت وزارة التربية الكويتية عن اقتراب ظهور نتائج المرحلة الإبتدائية والمتوسطة بالكويت 2019، مؤكده أن النتائج تظهر لجميع طلاب المرحلة الابتدائي والمتوسطة العام الدراسي 2019/2018، وذلك من خلال رابط المربع الإلكتروني المخصص لإظهار نتائج المرحلة الإبتدائية والمتوسطة بالكويت 2019 وهو المنصة الأولي لإظهار نتائج طلاب الكويت من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني عشر.

نتائج المرحلة الإبتدائية والمتوسطة بالكويت 2019

تظهر نتائج المرحلة الإبتدائية والمتوسطة بالكويت 2019 بعد مجموعة من الإجراءات اللازمة لكل امتحان أو اختبار، وهي تصحيح الامتحانات أول بأول بواسطة مجموعة من المدرسين الأكفاء الذين يتم اختيارهم بعناية، ثم تأتي مرحلة المراجعة وكل هذا تمهيداً لإعلان نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة بالكويت 2019 لكل الطلبة الذين ينتظرون النتائج بفارغ الصبر عبر المربع الإلكتروني.

نتائج المرحلة الإبتدائية والمتوسطة بالكويت 2019

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن صفحة رابط المربع الإلكتروني لإظهار نتائج المرحلة الإبتدائية والمتوسطة بالكويت 2019، وأكدت أن نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة سوف تظهر يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019، لكل طلاب الصفوف الابتدائية والمتوسطة ما عدا الثاني عشر، الذي لم يؤدي الامتحانات بعد مع تتبع الخطوات الأتية.