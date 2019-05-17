بدأ البحث من طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة في دولة الكويت عن نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2018/ 2019 عبر المربع الالكتروني للنتائج 2019 وفق رزنامة الامتحانات، حيث أعلنت وزارة التربية الكويتية أن نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة سوف تُعلن يوم 19 مايو 2019 الجاري، والتي انتهت الامتحانات يوم 14 مايو، وموقع كلمة دوت أورج، يقدم لكم تفاصيل استخراج النتائج.

المربع الالكتروني للنتائج 2019

إن موقع المربع الالكتروني من أكثر المواقع الإلكترونية بحثا في دولة الكويت للاستعلام بجميع المناطق والإدارات التعليمية عن نتائج طلاب الكويت 2019 الفصل الدراسي الثاني، ونقدم لكم رابط الموقع، وكذلك موقع طالب وكيفية استخراج النتائج من كلا الموقعين، كما يؤدى الآن مراحل النقل بالثانوية العامة امتحاناتهم في الصفين العاشر والحادي عشر، والتي تنتهي يوم 27 مايو 2019.

استعلم نتائج طلاب الكويت

من الدخول على رابط المربع الالكتروني لنتائج الطلاب، يستعلم بالرقم المدني عن النتائج لجميع:

صفوف الابتدائية

والمرحلة المتوسطة

بكتابة البيانات التي تظهر، بعد دخول أيقونة نتائج باقي المراحل بتلك الصورة:

بعد دخول الموقع

كتابة الرقم المدني

ثم بحث لاستظهار النتائج

رابط موقع طالب Taaleb

كما يستعلم عن استظهار النتائج عبر موقع طالب الالكتروني،وكتابة البيانات المطلوبة لاستظهار النتائج كما بالصورة

يتطلب اختيار المنطقة التعليمية، ثم الرقم المدني، وكلمة السر، والضغط على دخول لاستخراج نتائج الكويت الفصل الدراسي الثاني لعام 2018/ 2019،مع تمنياتنا لكم بالنجاح الباهر والتفوق الدائم لكافة الطلبة والطالبات في دولة الكويت الشقيقة.