المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 50% يوم السبت المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الموعد لبدء المرحلة الثالثة من التنسيق الإلكتروني، وذلك لدخول باقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة 2019 بالجامعات، حيث أن التقديم بحد أدنى 50 % وذلك للشعبة العلمية والأدبية، وذلك بخلاف الطلاب المتخلفين عن مرحلتي التنسيق الأولى والثانية، وذلك عقب إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.

سوف يبدأ 84872 طالبا بواقع 63318 بالشعبة العلمية و21554 بالشعبة الأدبية، بتسجيل رغباتهم يوم السبت المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب كما سوف يتم إعلان نتيجتها يوم الخميس.

حيث صرحت الوزارة انه سيتم تأجيل نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق “الدور الأول” حتي يتمكن طلاب الدور الثانية من تسجيل رغباتهم،عقب إعلان نتيجة الامتحانات مباشرة والمتوقع إعلانها نهاية الشهر الحالي، وبعد ذلك سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق الإلكتروني.

قائمة بالمعاهد الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

، وذلك لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق التي من المقرر أن تبدأ تنسيقها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك لطلاب الدبلومات الفنية؛ حتى لا يتعرض الطلاب لأعمال النصب من الكيانات التعليمية الوهمية والمعاهد غير المعتمدة.

المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية.

معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلى التابع لكلية البنات القبطية.

معهد الإدارة والسكرتارية التابع لكلية رمسيس البنات.

معهد المعارف العالى للغات والترجمة بالزيتون.

المعهد العالى للتعاون والإرشاد الزراعى بشبرا الخيمة.

المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة.

المعهد العالى للغات بمصر الجديدة.

المعهد المصرى العالى للسياحة والفنادق بمصر الجديدة.

المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة – مدينة نصر.

معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق والحاسب الآلى.

معهد سيناء العالى للسياحة والفنادق برأس سدر.

المعهد القاهرة العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

المعهد القاهرة العالى للسياحة والفنادق بالمقطم.

المعهد القاهرة العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

المعهد القاهرة العالى للسياحة والفنادق بالمقطم.

معهد الجزيرة العالى للإعلام الاتصال بالمقطم.

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم.

المعهد العالى للإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

معهد طيبة العالى للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة.

معهد طيبة العالى للهندسة بالمعادى.

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

الاكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادى.

المعهد العالى للهندسة المدينة والمعمارية بـ15 مايو.

المعهد العالى للعلوم الادارية بالقطامية.

المعهد العالى للدراسات المتطورة بالقطامية.

معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا.

معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا.

معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

المعهد العالى للسياحية والفنادق بالإسماعيلية (إيجوث).

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

معهد العبور العالى للإدارة والحاسب ونظم المعلومات.

المعهد العالى للعلوم الإدارية بيلبيس.

المعهد العالى للهندسة بيلبيس.

المعهد العالى للهندسة بالشروق.

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – مدينة الشروق.

المعهد العالي للإعلام – مدينة الشروق.

المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس.

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس.

معهد العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة.

المعهد الكندى العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة.

المعهد الكندى العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس.

المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

معهد القاهرة الجديدة العالى للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول.

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول.

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الأول.

المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول.

المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان.

المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان فرع 6 أكتوبر.

المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان فرع مطروح.

معهد المدينة العالى للغات الدولية بشبرامنت.

معهد المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت.

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت.

معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بسقارة – المريوطية.

معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بسقارة – المريوطية.

معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلى ونظم المعلومات والإدارة بسقارة – المريوطية

معهد طيبة العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات – طريق سقارة الهرم.

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم.

المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

المعهد الفنى للموضة شامبر سانديكال.

معهد هندسة وتكنولوجيا معلومات الطيران بإمبابة.

معهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء

المعهد العالي للعلوم الإدارية بطموة.

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبر.

المعهد العالى للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر.

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد والبيئة بمدينة 6 أكتوبر.

المعهد العالي للغات بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الأعلام بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ6 أكتوبر.

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للسياحة والفنادق ب 6 أكتوبر.

أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر.

المعهد الكندى العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

المعهد الكندى العالي للإدارة بـ 6 أكتوبر.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية.

معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالشرقية.

المعهد العالي لإدارة المنسات الصناعية بالمحلة الكبرى.

المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى.

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا – البحيرة.

المعهد العالي للعلوم الادارية المتقدمة والحاسبات بأبى المطامير.

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

المعهد المصرى لأكاديمية الاسكندرية للإدارة والمحاسبة.

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية (ايجوث).

المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالإسكندرية.

معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة.

معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة.

المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبى قير.

المعهد العالي للحاسب الآلى ونظم المعلومات بأبى قير.

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية.

المعهد العالي للدارسات الأدبية بكنج مريوط.

المعهد العالى للسياحة والفنادق بكنج مريوط.

المعهد العالي للحاسب الآلى بكنج مريوط.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط.

معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

المعهد الفني للتمريض بالجونة.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلى بالعريش.

المعهد العالى للسياحة والفنادق بالعريش.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا.

المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر.

معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي.

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلقاس.

المعهد العالي للخدمة الأجتماعية بالمنصورة.

معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة.

معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة (قولونجيل(

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة (قولونجيل)

معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

المعهد العالي للغات بالمنصورة.

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة.

المعهد العالي الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

المعهد العالي للإدارة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج.

المعهد العالي للعلوم الادارية بسوهاج.

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان (فرع قنا)

المعهد العالى للسياحة والفنادق بالأقصر (ايجوث).

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر.

المعهد الغالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (ايجوث).

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجية ببرج العرب.

الأكاديمية المصرية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

المعهد العالي للدراسات الإسلامية