المرحلة الثانية| خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني

تنطلق المرحلة الثانية وتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية في الأربعاء 31/7/2019 ولمدة 5 أيام وتنتهي في الأحد 4/8/2019، ويستعد طلاب المرحلة الثانية لتقديم الرغبات حين فتح باب التنسيق في الموعد المقرر، ويتقدم في المرحلة الثانية عدد 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم درجات الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية للشُعبة العلمية والأدبية

الشُعبة الحد الأدنى العلمية 320 درجة بنسبة 78.05 % الأدبية 279 درجة بنسبة 68.05%

خطوات تسجيل الرغبات

قبل انطلاق تسجيل الرغبات وفتح باب تنسيق القبول في الكليات والمعاهد يجب أن يتعرف الطلاب على خطوات التسجيل في التنسيق وطريقة كتابة الرغبات ونقدم لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في التنسيق خطوة بخطوة:

فيديو يشرح خطوات التسجيل خطوة بخطوة

رابط موقع التنسيق

يمكنكم الدخول إلى رابط تنسيق الثانوية العامة 2019 والضغط بعد ذلك على تسجيل الرغبات والتي تفتح لك هذه الصفحة

قم بمليء الخانات المطلوبة وكتابة رقم الجلوس والرقم السري للطالب والذي يمكنكم الحصول عليه من خلال نتيجة الشهادة الثانوية التي حصلت عليها من المدرسة التابع لها، وكتابة الرقم التأكيدي الذي يظهر أمامك وتنتقل بعد ذلك إلى خطوة تسجيل الرغبات والتي هي أهم خطوات التسجيل فلابد أن تستقر على الكلية التي تريد الالتحاق بها مع الوضع في الاعتبار التوزيع الجغرافي وتقليل الاغتراب.

ويجب اختيار الرغبات بعناية شديدة وعدم استنفاذ الرغبات في الكليات التي هي اكثر من المجموع الكلي الحاصل عليه وعدم الإعلان عن الرقم السري لأحد حتى لا يستطيع التغيير على الرغبات بعد حفظها، وقم بطباعة الرغبات بعد التأكد من عملية الحفظ ويمكنكم التعديل على الرغبات حتى اليوم الأخير وقبل قفل باب التسجيل في التنسيق.