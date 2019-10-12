المستندات المطلوبة ورابط التقديم في مسابقة 120 ألف معلم

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكبر بوابة إلكترونية لتوظيف المعلمين والإداريين للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك بداية من يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، والبوابة الإلكترونية لتوظيف المعلمين مزودة بذكاء اصطناعي يمكن لها قبول أو رفض المتقدمين وسيكون باب التقديم مفتوحاً أمام الراغبين من المعلمين والإداريين حتي يوم 19 أكتوبر الجاري.







رابط التقديم في مسابقة 120 ألف معلم :-

يمكن للراغبين في التقدم للعمل بمسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم، القيام بتسجيل البيانات عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف والتي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لتلبية احتياجات المدارس الحكومية والخاصة من مختلف تخصصات المعلمين، ومادام تم قبول بيانات المتقدم فإنه من المتوقع أن يتم صدور قرار بتكليفه خلال الفترة المقبلة أو خلال الأعوام المقبلة وحتى عام 2022م.







المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة 120 ألف معلم:-

تنقسم المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم إلى نوعين من المستندات كالتالي:-

مستندات أساسية:- وتشتمل على الأوراق التالية :-

المؤهل الدراسي للمتقدم، شهادة ميلاد كمبيوتر، بطاقة الرقم القومي سارية، قيد عائلي من الدرجة الأولي لوالد المتقدم، صحيفة الحالة الجنائية، صورة شخصية ذات خلفية بيضاء، شهادة طبية من احدي المستشفيات الحكومية تفيد على أن المتقدم لائق طبياً، شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الأعفاء منها، مستند إثبات مكان الإقامة في حالة الاختلاف عن بطاقة الرقم القومي مثل (إيصال كهرباء، غاز ، مياه … إلخ).







وأخيراً كارنيه نقابة المعلمين أو إفادة بالتسجيل بنقابة المعلمين.

مستندات غير أساسية:-

أية مؤهلات دراسية عليا حصل عليها المتقدم “دبلوم عام أو تخصص، ماجستير، دكتوراه”، أية مستندات تدعم ملف المتقدم مثل التدريب والخبرة.. إلخ.

ملحوظة:- يجب أن يتم رفع تلك المستندات على البوابة الإلكترونية للتوظيف بامتداد JPG ، أو PDF وتكون بحد أقصى 2 ميجابايت.