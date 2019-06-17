المعهد الصحي بالقوات المسلحة يفتح باب التقديم للدفعة الجديدة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية

تم الإعلان في مؤتمر صحفي عقده اللواء طبيب / “مجدي أمين” مدير إدارة الخدمات الطبية، عن قيام الفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالتصديق على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين للمعاهد الصحية بالقوات المسلحة “ذكور- إناث”، وذلك من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة “علمى علوم” أو الثانوية الأزهرية “علمى”، من خريجي أعوام 2017/2018 و 2018/2019،وذلك للمعهد الصحى بحوش عيسى للذكور، والمعهدالصحى بأحمد جلال للإناث.
موعد سحب الملفات والتقديم وأماكن تسليم الملفات
يبدأ موعد سحب الملفات من 1/7/2019 إلي 15/8/2019، وآخر موعد لتسليم الملفات في 24/8/2019، على أن يتم تسليم الملفات للذكور بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض بكوبري القبة، وتسليم الملفات للإناث بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادي.
أماكن سحب الملفات
- المعهد الصحى ذكور بحوش عيسى بمدينة دمنهور محافظة البحيرة.
- المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة.
- المعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال بمنطقة الهايكستب.
- المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى في منطقة المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادى.
- المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمركز الطبى العالمى.
- المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالأسكندرية في منطقة مستشفي مصطفى كامل العسكري.
- المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج بجوار مستشفي سوهاج العسكرى.
شروط القبول بالمعاهد الصحية العسكرية
- أن يكون المتقدم من الحاصلين على الثانوية العامة “علمي علوم” أو أزهرية “علمي” بمجموع لايقل عن 60%.
- ألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 70%.
- ألا يقل السن عن 17 عام ولا يزيد عن 21 عام في الأول من أكتوبر 2019.
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس.
- أن يكون حسن السير والسلوك.
- أن لا يكون قد سبق الزواج للمتقدم أو المتقدمة.
- لا يسمح بالزواج إلا بعد إنتهاء مدة الدراسة بنجاح، والحصول على تصريح مزاولة المهنة.
- إجتياز إختبارات القبول “طبية- نفسية- لياقة بدنية- كشف هيئة- التحاليل الطبية- لغة إنجليزية”.
- إشتراط موافقة ولي الأمر على الإلتحاق بالقوات المسلحة.
- ألا يكون قد تم الإلتحاق من قبل بالقوات المسلحة وتم الفصل من الخدمة.
مميزات المعهد الصحى بالقوات المسلحة
- مدة الدراسة سنتين يحصل في نهايتهم على الدبلوم الصحي.
- يتخرخ على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة.
- إمكانية التدرج في الترقي إلي الدرجات الأعلي.
- يتم إرسال المتطوع في بعثات خارج وداخل البلاد للتخصص في أفرع التمريض.
- يحصل المتطوع على كافة الامتيازات المقررة للقوات المسلحة طبقاً للقانون واللوائح الخاصة بالقوات المسلحة.
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