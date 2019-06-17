المعهد الصحي بالقوات المسلحة يفتح باب التقديم للدفعة الجديدة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية

تم الإعلان في مؤتمر صحفي عقده اللواء طبيب / “مجدي أمين” مدير إدارة الخدمات الطبية، عن قيام الفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالتصديق على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين للمعاهد الصحية بالقوات المسلحة “ذكور- إناث”، وذلك من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة “علمى علوم” أو الثانوية الأزهرية “علمى”، من خريجي أعوام 2017/2018 و 2018/2019،وذلك للمعهد الصحى بحوش عيسى للذكور، والمعهدالصحى بأحمد جلال للإناث.

موعد سحب الملفات والتقديم وأماكن تسليم الملفات

يبدأ موعد سحب الملفات من 1/7/2019 إلي 15/8/2019، وآخر موعد لتسليم الملفات في 24/8/2019، على أن يتم تسليم الملفات للذكور بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض بكوبري القبة، وتسليم الملفات للإناث بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادي.

أماكن سحب الملفات

المعهد الصحى ذكور بحوش عيسى بمدينة دمنهور محافظة البحيرة. المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة. المعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال بمنطقة الهايكستب. المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى في منطقة المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادى. المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمركز الطبى العالمى. المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالأسكندرية في منطقة مستشفي مصطفى كامل العسكري. المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج بجوار مستشفي سوهاج العسكرى.

شروط القبول بالمعاهد الصحية العسكرية

أن يكون المتقدم من الحاصلين على الثانوية العامة “علمي علوم” أو أزهرية “علمي” بمجموع لايقل عن 60%.

ألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 70%.

ألا يقل السن عن 17 عام ولا يزيد عن 21 عام في الأول من أكتوبر 2019.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس.

أن يكون حسن السير والسلوك.

أن لا يكون قد سبق الزواج للمتقدم أو المتقدمة.

لا يسمح بالزواج إلا بعد إنتهاء مدة الدراسة بنجاح، والحصول على تصريح مزاولة المهنة.

إجتياز إختبارات القبول “طبية- نفسية- لياقة بدنية- كشف هيئة- التحاليل الطبية- لغة إنجليزية”.

إشتراط موافقة ولي الأمر على الإلتحاق بالقوات المسلحة.

ألا يكون قد تم الإلتحاق من قبل بالقوات المسلحة وتم الفصل من الخدمة.

مميزات المعهد الصحى بالقوات المسلحة