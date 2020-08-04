المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية .. مصاريف المعهد وشروط الالتحاق

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية من بين المعاهد والكليات التي تقبل طلبة الثانوية العامة، فمع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 يبدأ الطلبة والطالبات في الثانوية العامة 2020 بالبحث عن الكليات الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية والمعاهد المختلفة، ومن المعروف أن معهد الخدمة الاجتماعية العالي بالإسكندرية يقبل الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، من خلال السطور القادمة نوضح لكم تفاصيل تنسيق معهد الخدمة الاجتماعية العالي بالإسكندرية 2020 ومصاريف المعهد وشروط الالتحاق.

تنسيق المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

معهد الخدمة الاجتماعية العالي بالإسكندرية تابع إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقع في 72 شارع الرصافة في محرم بك بمحافظة الإسكندرية، ومدة دراسته 4 سنوات دراسية، ويحصل المتخرج من المعهد على درجة البكالوريوس في الخدمة الإجتماعية.

وبالنسبة لتنسيق معهد الخدمة الاجتماعية العالي بالاسكندرية للثانوية العامة الشعبة العلمية 2019 فكان الحد الأدنى 208.5 درجة، وبالنسبة للمجموعة الأدبية 242.5 درجة.

مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

يمنح معهد الخدمة الاجتماعية العالي بالاسكندرية درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

ويتم دفع مصروفات المعهد والتي تبلغ 3089 جنيه مصري، إضافة إلى 285 جنيه مصري مصروفات إضافية.

شروط التحاق طلبة الثانوية العامة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالاسكندرية