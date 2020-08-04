Take a fresh look at your lifestyle.


المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية .. مصاريف المعهد وشروط الالتحاق

بواسطة مى صالح
تفاصيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالاسكندرية تنسيق المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالاسكندرية

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية من بين المعاهد والكليات التي تقبل طلبة الثانوية العامة، فمع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 يبدأ الطلبة والطالبات في الثانوية العامة 2020 بالبحث عن الكليات الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية والمعاهد المختلفة، ومن المعروف أن معهد الخدمة الاجتماعية العالي بالإسكندرية يقبل الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، من خلال السطور القادمة نوضح لكم تفاصيل تنسيق معهد  الخدمة الاجتماعية العالي بالإسكندرية 2020 ومصاريف المعهد وشروط الالتحاق.

1 تنسيق المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية
2 مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية
3 شروط التحاق طلبة الثانوية العامة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالاسكندرية

تنسيق المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

معهد  الخدمة الاجتماعية العالي بالإسكندرية تابع إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقع في 72 شارع الرصافة في محرم بك بمحافظة الإسكندرية، ومدة دراسته 4 سنوات دراسية، ويحصل المتخرج من المعهد على درجة البكالوريوس في الخدمة الإجتماعية.

وبالنسبة لتنسيق معهد الخدمة الاجتماعية العالي بالاسكندرية للثانوية العامة الشعبة العلمية 2019 فكان الحد الأدنى 208.5 درجة، وبالنسبة للمجموعة الأدبية 242.5 درجة.

مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

يمنح معهد الخدمة الاجتماعية العالي بالاسكندرية درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

ويتم دفع مصروفات المعهد والتي تبلغ 3089 جنيه مصري، إضافة إلى 285 جنيه مصري مصروفات إضافية.

شروط التحاق طلبة الثانوية العامة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالاسكندرية

  •  الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي يتمكنوا من الالتحاق بمعهد الخدمة الاجتماعية العالي بالإسكندرية من خلال التقديم من خلال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات.
  • بعدها يتم تقديم خطاب الترشيح بالمعهد، بالإضافة إلى أصول الأوراق التالية:
      • أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها.
      • أصل شهادة الميلاد.
      • 8 صور شخصية.
      • نموذج 2 جند للطلبة الذكور، يتم الحصول عليه من مديرية الأمن.
      • نموذج 6 جند، ويتم الحصول عليه من القسم التابع له سكن الطالب.
      • صورة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.
      • ايصال كهرباء حديث.
      • بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب.
مى صالح

حاصلة على بكالوريوس هندسة وأهوى القراءة والكتابة والتدوين، وأحب المطالعة، استمتعت بالكتابة في العديد من المواقع البحثية والإخبارية على حدٍ سواء وأسعى دائماً لتعلم كل جديد.

قد يعجبك ايضا
أخبار التعليم

تنسيق المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة المصاريف والشهادات المؤهلة للمعهد

أخبار التعليم

نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

أخبار التعليم

نتيجة الثانوية العامة 2020 وإعلان الأوائل الثلاثاء المقبل ومؤتمر الوزارة الأربعاء

أخبار التعليم

الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 | موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات…

أخبار التعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الأول

أخبار التعليم

روابط نتيجة الثانوية العامة 2020.. ارتفاع نسب النجاح وقائمة بالعينات العشوائية

أخبار التعليم

النتائج النهائية للفرز والقبول الموحد في جامعات الرياض وكليات التقنية

أخبار التعليم

التعليم تكشف عن ملامح و شكل الدراسة العام المقبل 2021

أخبار التعليم

عاجل.. التعليم تكشف حقيقة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

أخبار التعليم

التعليم تعلن الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2021 “موعد بدء…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.