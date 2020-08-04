المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور .. تفاصيل المعهد والتقديم والأوراق المطلوبة

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يزداد التفكير والبحث عن الكليات والمعاهد المختلفة بجمهورية مصر العربية، ومن أكثر المعاهد التي يتساءل العديد من الطلبة والطالبات من المراحل الثانية والثالثة عنها، هو المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور، إلى جانب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالاسكندرية، وغيرها من المعاهد العليا، فما هي تفاصيل المعهد من مصروفات مقررة به، ونظام الدراسة في المعهد، هذا ما نسرده لكم في السياق التالي للتعرف على كافة المعلومات عن المعهد قبل كتابته في رغبات الطالب.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور

معهد الخدمة الاجتماعية العالي بدمنهور هو واحد من بين المعاهد القديمة في مصر، فقد تم انشائه في عام 1979 وكان مقره قديماً قصر بلبع، ثم تم نقله إلى شارع صلاح الدين، ثم تم التوسع في دوران الإستاد بدمنهور.

المعهد خاضع لإشراف وزارة التعليم العالي، كما يمنح معهد الخدمة درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، كما يقبل الطلبة حاملي مؤهلات الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي على حد سواء، بالحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي يقره مكتب التنسيق عن العام الجاري 2020.

أما عن مدة الدراسة في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في دمنهور فهي 4 سنوات، وتقبل كما سبق الذكر حملة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات سواء العربية أو الأجنبية، وبالنسبة لمصروفات المعهد فهي تبلغ قيمتها 2902 جنيه مصري، بالإضافة إلى 285 جنيه رسوم إضافية، ليكون إجمالي المصروفات للمعهد 3187 جنيه مصري.

إحصائيات معهد الخدمة الاجتماعية العالي بدمنهور

عُرف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور منذ أمد طويل، إلا أنه يقبل عدد محدود من الطلبة والطالبات في العام الواحد، حتى يتسنى لهيئة التدريس أن تُرسخ في أبنائها المعلومة الكاملة بسهولة، دون ازدحام يشوش على التدريس، وفيما يلي إليك احصائيات المعهد،

تم تخريج من المعهد حتى الآن 20.563 خريج.

يتواجد بالفرق الآن عدد 10.598 طالب وطالبة.

يتواجد بالمعهد 230 موظف و30 فرد من هيئة التدريس.

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