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المعهد العالي للعلوم الإدارية ب6 أكتوبر| شروط التقديم والتخصصات المتاح دراستها والمصروفات

بواسطة dina badr
المعهد العالي للعلوم الإدارية ب6 أكتوبر المعهد العالي للعلوم الإدارية ب6 أكتوبر

المعهد العالي للعلوم الإدارية ب6 أكتوبر من أهم المعاهد التي يتجه إليها الطلاب من خريجي الثانوية العامة وطلاب الدبلومات، ويتاح للطالب الملتحق بالمعهد دراسة أحد التخصصات المطروحة لمدة 4 سنوات، وهو أحد أهم الخيارات المتاحة لدى طلاب الثانوية العامة، وسنقوم من خلال التقرير بتوضيح كافة التفاصيل التي تتعلق بالدراسة في المعهد العالي للعلوم الإدارية ب6 أكتوبر من المصروفات والتخصصات المتاح دراستها وكذلك شروط الإلتحاق بالمعهد، بجانب معلومات حول معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

1 المعهد العالي للعلوم الإدارية ب6 أكتوبر
2 شروط الإلتحاق بالمعهد
3 المصروفات الدراسية
4 الدرجة العلمية

المعهد العالي للعلوم الإدارية ب6 أكتوبر

المعهد العالي للعلوم الإدارية ب6 أكتوبر يقع في مدينة الثقافة والعلوم، في القطعة رقم 51/3 أ ب، المحور المركزي في الحي الحادي عشر بمدينة 6 أكتوبر، ومدة الدراسة للطلاب الملتحقين بالمعهد 4 سنوات، يقوم الطالب خلالها بدراسة التخصصات التالية:

  • التسويق.
  • تمويل وإدارة محافظ الاستثمار.
  • المحاسبة

شروط الإلتحاق بالمعهد

المعهد العالي للعلوم الإدارية ب6 أكتوبر
المعهد العالي للعلوم الإدارية ب6 أكتوبر

وللالتحاق بالمعهد، يجب أن يكون الطالب حاصل على الشهادات التالية:

  1. شهادة الثانوية العامة للشعبتين “العلمية والأدبية”.
  2. شهادة دبلوم الثانوية التجارية بنظام ال3 سنوات.
  3. شهادة دبلوم المعاهد الفنية التجارية.
  4. شهادة الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.
  5. شهادة دبلوم الثانوية التجارية بنظام ال5 سنوات.
  6. شهادة دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.

المصروفات الدراسية

أما عن المصروفات الدراسية في المعهد، فهي كالتالي:

المصروفات 5664 جنيه
المصروفات الإضافية 285 جنيه
إجمالي المصروفات 5949 جنيه

الدرجة العلمية

ويمنح المعهد درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية، وهي درجة معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وفقًا للقانون رقم 25 في تاريخ 8/1/2018، ونص القانون كالتالي:

صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (25) بتاريخ 8/1/2018 بمعادلة درجة البكالوريوس في التخصصات التالية ( تمويل وادارة محافظ الاستثمار- التسويق- المحاسبة )التى يمنحها المعهد بدرجة البكالوريوس فى التجارة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1072 ولائحتة التنفيذية بشرط استيفاء متطلبات القبول لهذه الكليات. (يعمل بهذا القرار حتى نهاية 2019/2020

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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