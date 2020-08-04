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المعهد العالي للهندسة ب6 أكتوبر| شروط القبول والمصروفات والدرجة العلمية التي يمنحها المعهد

بواسطة dina badr
المعهد العالي للهندسة ب6 أكتوبر المعهد العالي للهندسة ب6 أكتوبر

المعهد العالي للهندسة ب6 أكتوبر من المعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة الشعبة الهندسية وطلاب الشهادات التي تعادل تلك الدرجة من الشهادات الأجنبية والعربية، حيث يقبل المعهد الطلاب من خريجي الثانوية الصناعية بنظام الثلاث سنوات، ويشترط المعهد أن يكون المجموع الكلي للطالب في تلك الحالة 75%، والطلاب الحاملين لشهادة الدبلوم للمدارس الصناعية بنظام الخمس سنوات وطلاب المعاهد الفنية الصناعية، شرط أن يكون مجموع الطالب لا يقل عن 70%، وخلال التقرير سنوضح لكم كل جديد حول المعهد العالي للهندسة ب6 أكتوبر من المصروفات السنوية والأوراق المطلوبة للتقديم وكذلك الدرجة العلمية التي يمنحها المعهد.

1 المعهد العالي للهندسة ب6 أكتوبر
2 مصروفات المعهد
3 التخصصات المتاح دراستها
4 الدرجة العلمية التي يمنحها المعهد

المعهد العالي للهندسة ب6 أكتوبر

المعهد العالي للهندسة ب6 أكتوبر
المعهد العالي للهندسة ب6 أكتوبر

يقع المعهد العالي للهندسة ب6 أكتوبر في مدينة الثقافة والعلوم القطعة رقم 3/51 أ ب، المحور المركزي، الحي الحادي عشر ب6 أكتوبر، ومدة الدراسة في المعهد 5 سنوات، ويقبل المعهد المؤهلات التالية:

  • خريجي الثانوية العامة الشعبة الهندسية وما يعادل تلك الشهادة.
  • خريجي دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات وخريجي المعاهد الفنية الصناعية، شرط أن يكون مجموع الطالب كحد أدنى 70%.
  • خريجي المدارس الثانوية الصناعية بنظام ال3 سنوات، شرط أن يكون الحد الأدنى لمجموع الطالب 75%.

مصروفات المعهد

المصروفات الدراسية 12282 جنيه
المصروفات الإضافية 502 جنيه
إجمالي المصروفات 12784 جنيه

التخصصات المتاح دراستها

  1. هندسة وعلوم حاسب والمعلومات
  2. هندسة التشييد والبناء
  3. هندسة ميكاترونيات
  4. هندسة صناعية وإدارية

الدرجة العلمية التي يمنحها المعهد

يحصل الطالب بعد الانتهاء من سنوات الدراسة في المعهد على درجة البكالوريوس في الهندسة في واحد من التخصصات التي سبق وذكرناها، وقد جاء قرار الإنشاء للمعهد في تاريخ 18/10/1994 رقم 1484، وصدر قرار المعادلة في تاريخ 4/7/2018 برقم 239، حيث أقر المجلس الأعلى للجامعات وفقًا للقرار بمعادلة الشهادة التي يمنحها المعهد في قسم التشييد والبناء بدرجة البكالوريوس التي تقوم الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لعام 1972 بمنحها للطلاب.

ووفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات في تاريخ 11/3/2018 رقم 98، فإن درجة البكالوريوس التي يمنحها المعهد للطلاب في قسم هندسة الميكاترونيات قد تم معادلتها بدرجة البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لعام 1972، ونظام الدراسة في المعهد بالساعات المعتمدة.

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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