المعهد الفنى الصحى.. إعرف شروطه المطلوبة ونظام الدراسة وفروعه بالمحافظات وكافة أقسامه في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 – 2020

يعد المعهد الفنى الصحى من المعاهد الحكومية فوق المتوسط، يلتحق به طلاب شهادة الدبلومات الفنية وايضًا طلاب الثانوية العامة بشعبتي “علمي علوم ورياضة”، ومن خلال تنسيق الدبلومات الفنية 2019 يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم ووضع الكليات المناسبة والمعاهد المختلفة التي تتوافق مع مجاميعهم بشكل تقريبي، للالتحاق بها في العام الجامعي الجديد 2019/2020.

فور إعلان وزارة التعليم العالي موعد تنسيق الدبلومات الفنية والثانوية العامة المرحلة الثالثة 2019، يتاح للطلاب ملء خانات الرغبات ففى حالة رغبتك بالإلتحاق بـ “المعهد الفنى الصحى” عليك وضع كافة فروع المعهد بجميع المحافظات مراعيًا الأقرب لمحل إقامتك، ونرصد في السطور التالية كافة الأسئلة التي تتردد في ذهن الطلاب حول المعهد الفنى الصحى وشروط الالتحاق به، والأقسام المتاحة ونظام الدراسة فيه.

فروع المعهد الفنى الصحى

تتعدد فروع المعهد الفنى الصحى بمختلف محافظات مصر، حيث توجد هذه الفروع بشكل كامل في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر موقع “بوابة الحكومة المصرية Tansik.egypt.gov.eg“، وفيما يلي نوضح فروع المعهد الفنى الصحى بالمحافظات:

المعهد الفنى الصحى بالإسكندرية. المعهد الفنى الصحى بإمبابة. المعهد الفنى الصحى بالزقازيق. المعهد الفنى الصحى بطنطا. المعهد الفنى الصحى بالإسماعيلية. المعهد الفنى الصحى بالمنصورة. المعهد الفنى الصحى ببنها. المعهد الفنى الصحى ببورسعيد. المعهد الفني الصحي ببني سويف. المعهد الفنى الصحى بأسيوط. المعهد الفنى الصحى بسوهاج. المعهد الفنى الصحى بأسوان. المعهد الصحى للقوات المسلحة.

التخصصات المتاحة في المعهد الفنى الصحى

قسم الأشعة

يمكن لخريج هذا القسم إنشاء مركز أشعة، أو العمل في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وغيرها من المستشفيات الحكومية، ويصل تنسيقه الداخلي لـ 96%.

قسم التحاليل

يعمل خريج هذا القسم بعد انتهاء فترة الدراسة في معامل التحاليل ومعامل شركات الكيماويات الخاصة، ويمكن ايضًا العمل في وزارة الصحة أو الوزارات التى تقدم الخدمات الطبية للمجتمع كالطب الشرعي، والمستشفيات العسكرية، ويصل تنسيقه الداخلي لـ95%.

قسم أسنان

خريج هذا القسم يمكن التعيين في المستشفيات المركزية التابعة لوزارة الصحة، ويمكنه العمل بشكل خاص من خلال فتح معمل تركيب أسنان بأقسامه المتعددة.

قسم تسجيل طبي

يمكن لخريجي هذا القسم العمل في المستشفيات المركزية التابعة لوزارة الصحة أو الوحدات الصحية بالقرى، ويتناسب هذا القسم بشكل كبير مع الطالبات.

قسم معاونين صحيين

يتاح لخريج هذا القسم العمل في الإدارات الصحية بأنواعها المختلفة وذلك كالعمل في شركات المياة المعدنية، أو مصانع المنتجات الغذائية، أو الإشراف على المطاعم.

بجانب هذه الأقسام يوجد ايضًا بأقسام المعاهد الفنية الصحية:

فني تمريض.

فني رعاية طبية عاجلة.

فني طوارئ وحالات حرجة.

فني التمريض والصحة النفسية.

فني الأورام والجراحة.

فني صيانة الأجهزة الطبية.

فني التوليد وصحة المجتمع.

نظام الدراسة في المعهد الفنى الصحى

مدة الدراسة في المعهد الفنى الصحى هي (سنتين)، وتكون السنة الثانية هي سنة الامتياز حيث تخصص هذه السنة للجانب العملي دون الاهتمام بالجانب النظري، من خلال تدريب الطالب وتأهيله لمجال العمل المتوافق مع التخصص الذي يدرسه.

شروط الالتحاق بـ “المعهد الفنى الصحى”