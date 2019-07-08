شروط المعهد الفنى للقوات المسلحة 2019 لطلاب الثانوي تابع موعد تقديم المعاهد الصحية وسحب الاوراق “تنسيق معهد فني صحي”

نتابع معكم شروط المعهد الفنى للقوات المسلحة للعام الحالي للطلاب الراغبين في التقديم للدفعة العسكرية الجديدة 2019-2020، فقد زاد البحث من كافة الطلاب وأولياء الامور عن موعد تقديم المعاهد الصحية للبنين والبنات، ويتم التقديم لحاملي الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والفنية والمعادلة لهم،وقد تم الإعلان عن موعد سحب ملفات التمريض العسكري وأماكن التقديم وكافة الشروط للمتقدمين والمتقدمات، كما تم تحديد تنسيق معهد فني صحي 2019، تابعونا علي موقعنا كلمة دوت اورج لمتابعة كل جديد حول تقديم المعاهد الصحية 2019 لكافة الطلاب والطالبات وأيضا تفاصيل تنسيق معهد فني صحي لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية

موعد تقديم المعاهد الصحية 2019-2020

تم تحديد موعد تقديم المعاهد الصحية 2019 علي أن يكون في اليوم الأول من يوليو وحتي منتصف اغسطس، ويبدأ التقديم مع بداية سحب ملفات التمريض العسكري يوم 1 يوليو، ويتم إغلاق باب سحب الملفات يوم 15 اغسطس، وينتهي تقديم التمريض العسكري يوم 24 اغسطس

أماكن تقديم ملفات التمريض العسكري

تقديم التمريض العسكري ذكور

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض بكوبري القبة (استلام ملفات الذكور)

تقديم التمريض العسكري إناث

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض بالمعادي (استلام ملفات الإناث)

أماكن سحب ملفات التمريض العسكري 2019

المعهد الصحي للقوات المسلحة من (حوش عيسى) دمنهور البحيرة المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور كوبري القبة المعهد الصحي للقوات المسلحة إناث (أحمد جلال ) منطقة الهايكستب المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادي نطاق المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث في المركز الطبي العالمي طريق القاهرة اسماعيلية الصحراوي المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالأسكندرية (نطاق مستشفى مصطفى كامل العسكري) سيدي جابر الاسكندرية المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج (بجوار مستشفى سوهاج العسكري) سوهاج

شروط المعهد الفنى للقوات المسلحة

ألا يقل السن عن 17 سنة ولا يزيد عن 21 في 1 اكتوبر 2019

ان يكون المتقدم حسن سير وسلوك

ألا يكون قد حكم عليه في اي قضايا جنائية او مخلة بالشرف

أن يكون مصري من أب وام مصريين وألا يكون متقدم للحصول علي جنسيات اخري

ألا يكون قد سبق له الزواج ولا يتزوج خلال فترة الدراسة

ألا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة

ألا يكون متقدم للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي التي تمنح بكالوريوس تمريض

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تنسيق التمريض العسكري 2019 تقديم المعاهد الصحية

تم تحديد تنسيق التمريض العسكري بحيث يتمكن الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية (علمي علوم) من التقديم بشرط ألا يقل مجموع الثانوية العامة أو الأزهرية عن 60% كما يجب ألا تقل درجة اللغة الانجليزية عن 70%.

المعهد الفني الصحي بطنطا 94% المعهد الفني الصحي ببني سويف 92% المعهد الفني الصحي بالمنصورة 90% المعهد الفني الصحي ببورسعيد 90% المعهد الفني الصحي بامبابة 92.5% المعهد الفني الصحي بأسيوط 91.5% المعهد الفني الصحي بالاسكندرية 91.5% المعهد الفني الصحي بسوهاج 88.5% المعهد الفني الصحي بالزقازيق 91% المعهد الفني الصحي بأسوان 90% المعهد الفني الصحي ببنها 91% المعهد الفني الصحي بالاسماعيلية 89.5%

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