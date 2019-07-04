المنهل نتائج الثانوية العامة الإمارات موقع وزارة التربية والتعليم الصف الثاني عشر

إعلان نتائج الثانوية العامة في الإمارات عبر نظام المنهل almanhal للقطاع المدرسي الأول، ونظام “sis أسيس” للقطاع المدرسي الثاني، من خدمات وزارة التربية والتعليم الإماراتية لنتائج الطلاب، حيث تقرر إعلان نتائج الصف الثاني عشر مساء اليوم الخميس 4 يوليو 2019، ويمكن التعرف على النتائج عبر الروابط الرسمية المعلمن عنها بعالي، وفق إرشادات التربية والتعليم.

تسجيل الدخول على نظام المنهل almanhal من خلال البريد الإلكتروني للطالب وكلمة المرور، أو عبر بوابة الدخول الموحد لجميع الخدمات الحكومية الحكومية، سيوفر للطلاب والطالبات سرعة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2019 في الإمارات، واستخراج درجات الصف الثاني عشر للقطاع المدرسي الأول، أما الاستعلام عن نتائج القطاع المدرسي الثاني سيكون من خدمات موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتية عبر نظام اسيس “sis” الإلكتروني، وذلك عند الساعة التاسعة مساءً اليوم الخميس بتوقيت أبو ظبي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية.

رابط المنهل نتائج الثانوية العامة 2019

وزار التربية والتعليم في الإمارات أعلنت عن ظهور نتائج الطلاب في الصفوف من الأول وحتى نتائج الصف الثاني عشر الأسبوع المقبل بمشيئة الله، حيث حرصت الوزارة على توفير مساحة كافية كي يتمكن الطلاب من استخراج النتائج لعدم تعطل المواقع الإلكترونية جراء كثافة عمليات الاستعلام المتوقعة، وها نحن بصدد استخراج النتائج خلال الدقائق المقبلة، بجانب التعرف على نسب النجاح العامة من بيانات التربية والتعليم الإماراتية بعد قليل.

طيفية الاستعلام عن النتائج لطلاب الصف الثاني عشر، وقريبا باقي نتائج الامتحانات لنهاية العام الدراسي 2018-2019 من رابط موقع المنهل almanhal والذي يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور، فقط قم بتسجيل دخول على الرابط الإلكتروني ببياناتك أو استعادة كلمة المرور للحصول على بيانات إن كنت فقدتها ثم صفحة النتائج.

بوابة الطالب نظام sis

رابط الاستعلام عن نتائج القطاع المدرسي الثاني من خلال بوابة الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم sis في الإمارات نضعه لكم لسهول الوصول للروابط الرسمية وبعد قليل سنرفق لكما بيانات حول نسب النجاح.