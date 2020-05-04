الموعد النهائي لإعلان نتيجة المشروعات البحثية من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الاعدادي

بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم عدة قرارات، منها تعليق الدراسة في جميع المدارس بكافة المراحل الدراسية على مستوى الجمهورية، لتقليل التجمعات لمنع انتشار العدوى بالمرض، ثم إلغاء امتحانات الترم الثاني للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادي .

مشروع بحثي بديل عن امتحانات الترم الثاني

كما قررت الوزارة الاكتفاء من الطلاب من بداية الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادي بتقديم مشروع بحثي، بديلًا عن خوضهم امتحانات الترم الثاني، كشرط للانتقال إلى الصفوف العليا لطلاب النقل سواء في المرحلة الابتدائية أو الاعدادية، وللحصول على درجة الترم الثاني كاملة بنسبة 100% من إجمالي الدرجات للصف الثالث الاعدادي .

تقديم البحث يكون ورقي وإلكتروني

وقد أتاحت الوزارة للطلاب عدة طرق لتقديم المشروع البحثي، فيتسنى لهم تقديم المشروعات ورقيًا وذلك بكتابته، ووضعه في ظرف وكتابة بيانات الطالب على الظرف، وتسليمة إلى المدرسة من 9 مايو وحتى 16 من نفس الشهر، كما يتاح للطلاب رفع البحث إلكتورنيا على المنصة المعدة لذلك بعد تحويل الملف إلى PDF ويتم إرسالة بعد ملء البيانات في الخانات المخصصىة .

الموعد النهائي لإعلان نتيجة طلاب المشروعات البحثية

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة طلاب المشروعات البحثية، وذلك بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الاعدادي، حيث أكد أن نتيجة تلك الأبحاث سوف تكون في 21 مايو الجاري بحد أقصى، حيث تحتاج الوزارة فقط إلى أسبوع واحد بعد آخر موعد لتسليم الابحاث 16 مايو، حتى تنتهي من تقييم المشروعات وإعلان النتيجة النهائية .