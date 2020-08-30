الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .. نتيجة الدبلومات الفنية 2020

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني، أن إعلان واعتماد نتيجة الدبلومات الفني للعام الدراسي 2020/2019م، سوف يكون غدًا الأحد الموافق 30 أغسطس 2020م، في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهرًا، مضيفًا إلى أنه سوف يكون هناك بيان إعلامي عن أوائل الشهادات المختلفة بأنواعها ” تجاري – صناعي – زراعي – فندقي”، والدرجات التي حصلوا عليها، مشيرًا إلى أن عدد الأوائل هذا العام أقل قليلًا من العام الماضي، وأن الفتيات اكتسحن قائمة الأوائل .

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لنتيجة الدبلومات الفنية 2020

يتسنى لطلاب الدبلومات الفنية بمختلف نوعياتها التعرف على نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2019م، حيث يوجد ترقب شديد للتعرف على درجاتهم في امتحانات الدور الأول 2020م، لنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، والتي تم الإعلان عن موعد ظهورها رسميًا، باكر الأحد 30 أغسطس 2020م، وذلك من خلال رابط مباشر عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة باتباع الخطوات التالية :

الدخول على الموقع الرسمي للوزارة “من هنا” .

تحديد نوعية الدبلوم الفني للطالب .

إدخال رقم الجلوس بشكل دقيق وصحيح .

الضغط على زر عرض النتيجة .

ظهور النتيجة مفصلة بالدرجات والمجموع الكلي .

امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2020

كانت امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2020 ، قد بدأت في المواد التحريرية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020م، واستمرت حتى يوم الخميس 13 أغسطس، والتي تقدم لها هذا العام 776161 طالب وطالبة، أدوا الامتحانات في 2987 لجنة امتحانات، وقامت كنترولات الدبلومات الفنية بمواصلة الليل بالنهار لإظهار النتيجة بسرعة ودقة، وبالفعل تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والرصد والتجميع والمراجعة، وأصبحت النتيجة جاهزة للاعتماد والإعلان غدًا على موقع وزارة التربية والتعليم .