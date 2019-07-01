نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “رابط شغال” |هنا نتيجة الثانوى التجارى والصناعى والزراعى والفندقى برقم الجلوس من بوابة التعليم الفنى

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، وذلك خلال المؤتمر الذى عقده الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، للإعلان من خلاله عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، وإعلان أسماء الأوائل على الدبلومات الفنية شعبة صناعى – زراعى – تجارى – فنى – سياحة وفنادق، الخاصة بالدور الأول على مستوى محافظات الجمهورية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

فأخيرًا وبعد طول انتظار ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس لكافة الأقسام تجارى، صناعى، سياحة وفنادق، حيث انتظر أولياء الأمور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، بفارغ الصبر، وذلك من خلال البحث المستمر عن رابط بوابة التعليم الفنى.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019، والتي انطلقت امتحاناتها فى الـ 18 من مايو وانتهت فى أول شهر يونيو الماضى، وذلك بحضور مايقرب من 700 ألف طالب وطالبة فى كافة محافظات الجمهورية، وخلال امتحانات الدبلومات الفنية 2019 حرمت وزارة التربية والتعليم مايقرب من 100 طالب من دخولهم امتحانات الدبلومات الفنية 2019، وذلك بسبب الغش والشغب داخل اللجان، و مزقوا اوراق إجاباتهم .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019

ويمكن لجميع طلابنا التعرف على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، عبر “بوابة مركز المعلومات“، حيث يمكنك من خلال البوابة التعرف على نتيجتك.

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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أتاحت لطلاب الدبلومات الفنية التعرف على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، بحيث يتمكن الطلاب من التوصل لنتائج امتحاناتهم والإطمئنان على مجموعهم قبل إعلانها بالمدارس.

ووصلت أمس الإثنين، نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، لكل مدرسة بحيث يتمكن كل طالب الإطلاع على درجاته كاملة مجانًا بدون دفع أى أموال، وذلك بعد أن وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابات لكافة مديريات التعليم بضرورة إرسال مندوبين من مديرياتهم لاستلام نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019، من لجنة النظام والمراقبة التابع للمديرية، بعد إعلان الوزارة عن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس.

أوائل الدبلومات الفنية 2019

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 للطلاب من خلال موقعها الرسمى، وأعلنت أسماء أوئل الدبلومات الفنية 2019 خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير التربية والتعليم، حيث بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية “صناعى – زراعى – تجارى – سياحة وفنادق” هذا العام 31 طالب وطالبة مقسمين لـ 24 طالبة، 7 طلاب.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

ونتمى لجميع طلابنا النجاح والتوفيق فى حياتهم الدراسية، بعد انتهاء عمليات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات بجميع الاقسام، وإعلان النتيجة، واعلان نسب نجاح طلاب الدبلومات الفنية 2019.