النتائج العينات العشوائية والمؤشرات الاولى لتوقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

اليوم سوف نعلن لكم توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 وذلك عن طريق واقع التنسيق للعام الماضي 2018، حيث أنه مع اقتراب موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية يبداء بحث طلاب الثانوية الأزهرية عن النتيجة بإستمرار وأيضاً عن التنسيق ويستمرون في البحث على المواقع الرسمية التي سوف نعلن عنها اليوم في هذه المقالة، ومنها موقع بوابة الأزهر الإلكترونية و موقع الأزهر التعليمي للإطلاع على تنسيق الثانوية الأزهرية للأعوام السابقة، فبوابة الحكومة الإلكترونية هو الموقع الرسمي الوحيد المسموح به متابعة عملية التنسيق، والذي منه يطبع الطلاب أوراق الترشيح الخاصة بهم وذلك للقبول في الكليات عن طريق مجموع درجات كل طالب.

اغلب الطلاب يتطلعون على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالعام الماضي وذلك لاعتقادهم انها مؤشر تقريبي للتنسيق العام الحالي بزيادة او بنقصان درجات بسيطة، وذلك ما نهدف منه اليوم فنبذل كل الجهد حتى نسهل على طلاب الثانوية الأزهرية ان يطلعون على تنسيق العام السابق وذلك عن طريق الروابط التي سوف نرفقها مع هذه المقالة، كما سنقوم باستعراض معكم كافة النتائج التفصيلية للعينات العشوائية وذلك قبل إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 لكلا الشعب العلمية والأدبية وايضاً الشرعية الإسلامية

تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

من المعروف ان تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 مثل كل عام سيقوم بفتح أبوابه أمام جميع الطلاب وذلك بعد أسبوع واحد من اعتماد الدكتور عباس شومان الوكيل الرسمي للأزهر الشريف ل نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 لكافة الشعب والاعلان رسمياً عنها على بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي.

نتائج العينات العشوائية للقسم العلمي للعام 2019

الفقه الشافعي، نسبة نجاحه 96%.

الحديث، نسبة نجاحه 100%.

مادة النحو، نسبة نجاحه 88%.

مادة القرآن الكريم نسبة نجاحه 82%.

مادة التفسير نسبة نجاحه 90%.

مادة الفيزياء نسبة نجاحها 83%.

مادة الكيمياء نسبة نجاحها 77%.

مادة اللغة الأجنبية الأولى، نسبة نجاحها 94%.

نتائج العينات العشوائية للقسم الأدبي لعام 2019

مادة الحديث نسبة نجاحه 73.5%.

مادة التوحيد نسبة نجاحه 80%.

مادة الجغرافيا نسبة نجاحه 93.5%.

المؤشرات الاولى لتوقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

ننشر إليكم مؤشرات توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 على بوابة الحكومة المصرية للبنين والبنات والحدود الدنيا للقبول في مختلف الكليات العلمية والأدبية من خلال تنسيق السنة الماضية، في الروابط التالية: