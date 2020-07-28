النتائج النهائية للفرز والقبول الموحد في جامعات الرياض وكليات التقنية

أعلنت وزارة التعليم المملكة العربية السعودية، عبر البوابة التعليمية للقبول الموحد لطلاب النتائج النهائية، للفرز أسماء الطلاب المرشحين للجامعات الحكومية وكليات التقنية المختلفة، في الرياض للعام الجامعي 1442ه،ـ من الطلاب المتقدمين للحصول على درجة البكالوريوس، على الأخذ في الاعتبار أن تبدأ عملية تأكيد الرغبات إبتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 7 من ذي الحجة 1441 هجريا، الموافق ميلاديا 28 يوليو 2020، ومن المقرر أن تستمر عملية تثبيت الرغبات حتى يوم الخميس 16 ذو الحجة في تمام الساعه 12 ظهرا.

بوابة القبول الموحد التعليمية

قامت وزارة التعليم، بتوجيه تعليمات لجميع طلاب وطالبات الجديد يقوموا باستكمال الإجراءات الخاصة بتثبيت الرغبات خلال الوقت المحدد من الوزارة، حيث نبهت على أن الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل الرغبات سيتم استبعادهم بشكل نهائي، وأكدت اللجنة المشرفة على عملية التقديم الإلكتروني، أنه يجب على الطلاب التوجه إلى البوابة المخصصة لهم للتعرف على النتائج الخاصة بالفرز الأخير، وهي بوابة القبول الموحد التي قاموا بتسجيل بياناتهم وانشاء حساباتهم عليها،وتضممنطقة الرياض عدة الجامعات قام الطلاب كتابة الرغبات للانضمام إليها وهي جامعة الملك سعود، وجامعة الأمير سطام، وجامعة الإمام بن محمد بن سعود.

رابط بوابة التعليم الموحد

هناك العديد من الطلاب الذين يبحثون عن رابط تأكيد الرغبات للدخول إلى بوابة القبول الموحد والتي تمكنهم من الاستعلام على النتائج النهائية للفرز وسوف نقدم لكم عبر موقع كلمه دوت اورج رابط الدخول إلى موقع الاستعلام الرسمي.