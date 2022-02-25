النقل بين المدارس في الكويت 2022.. تعرف على موعد فتح باب التحويل

بواسطة محمود عطا الله
موعد النقل بين المدارس الكويت 2022 موعد النقل بين المدارس الكويت 2022

أعلنت وزارة التربية عن موعد فتح باب النقل بين المدارس الحكومية إلى الخاصة والعكس بصورة استثنائية خلال هذا العام الدراسي في الكويت 2021-2022، هذا وينتظر الكثيرون من أولياء الأمور موعد النقل بين المدارس في الكويت 2022 لتحويل الراغبين من الأبناء في تلك الخدمة التي تُقدمها الوزارة.

1 موعد النقل بين المدارس في الكويت 2022
2 موعد بداية الفصل الدراسي الثاني الكويت 2022

موعد النقل بين المدارس في الكويت 2022

قالت وزارة التربية في بيانها الرسمي، أن التحويل من المدارس الخاصة إلى الحكومية ومن المدارس الحكومية إلى الخاصة للصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف التاسع (رياض الأطفال، الابتدائية والمتوسطة)، يبدأ موعد النقل بين المدارس الكويتية من يوم الأحد 6 مارس حتى يوم الخميس 17 مارس 2022 بنفس الشروط والضوابط المتبعة.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني الكويت 2022

قامت وزارة التربية بتمديد مدة إجازة نصف العام في كل مدارس وجامعات الكويت بسبب إجازة الأعياد الوطنية في الدولة، لتقرر الوزارة أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالدولة من يوم الأحد 6 مارس 2022، على أن يكون نظام الدراسة بنظام المجموعتين، يذكر أنه قد كان الموعد القديم لبداية الفصل الدراسي الثاني هو 13 فبراير 2022.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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