النقل بين المدارس في الكويت 2022.. تعرف على موعد فتح باب التحويل

أعلنت وزارة التربية عن موعد فتح باب النقل بين المدارس الحكومية إلى الخاصة والعكس بصورة استثنائية خلال هذا العام الدراسي في الكويت 2021-2022، هذا وينتظر الكثيرون من أولياء الأمور موعد النقل بين المدارس في الكويت 2022 لتحويل الراغبين من الأبناء في تلك الخدمة التي تُقدمها الوزارة.

موعد النقل بين المدارس في الكويت 2022

قالت وزارة التربية في بيانها الرسمي، أن التحويل من المدارس الخاصة إلى الحكومية ومن المدارس الحكومية إلى الخاصة للصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف التاسع (رياض الأطفال، الابتدائية والمتوسطة)، يبدأ موعد النقل بين المدارس الكويتية من يوم الأحد 6 مارس حتى يوم الخميس 17 مارس 2022 بنفس الشروط والضوابط المتبعة.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني الكويت 2022

قامت وزارة التربية بتمديد مدة إجازة نصف العام في كل مدارس وجامعات الكويت بسبب إجازة الأعياد الوطنية في الدولة، لتقرر الوزارة أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالدولة من يوم الأحد 6 مارس 2022، على أن يكون نظام الدراسة بنظام المجموعتين، يذكر أنه قد كان الموعد القديم لبداية الفصل الدراسي الثاني هو 13 فبراير 2022.