النموذج الرسمي لإجابة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة دور أول 2019 وتعديلاته

لطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018/2019، نقدم لكم نموذج الإجابة الرسمي لامتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة الدور الأول 2019 والمتداول عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك التعديلات التي أقرتها مستشارة اللغة الانجليزية على النموذج الرسمي لإجابة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة 2019.

النموذج الرسمي لإجابة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة للدور الأول 2019 وتعديلاته:-

أدي طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الانجليزية للدور الأول 2019 يوم الأربعاء الماضي الموافق 12 يونيو 2019، وبعد انتهاء الامتحان أظهرت إجابة النموذج الرسمي لامتحان اللغة الانجليزية عن وجود خلافات بين معلمي اللغة الانجليزية ومستشارة اللغة الانجليزية حول إجابة نقطة معينة بالنموذج الرسمي لأجابه الثانوية العامة، ولحسم ذلك الخلاف وحتى لا يضيع حقوق طلاب الثانوية العامة ، قامت وزارة التربية والتعليم بتعديل نموذج الإجابة الرسمي حول تلك النقطة الخلافية وقامت باعتبار الإجابتين صحيحتين، ومنح الطلاب في حالة الإجابة بأي من تلك الإجابتين الدرجة كاملة.

والنموذج الرسمي لإجابة امتحان اللغة الانجليزية ما يلي:-

وكذلك التعديل الذي أدخلته وزارة التربية والتعليم على ذلك النموذج الرسمي لإجابة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة دور أول 2019 قد جاء كالتالي:-

من الجدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2018/2019 قد انطلقت يوم السبت الموافق 8 يونيو الجاري وتستمر أعمال امتحانات الثانوية العامة حتى يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019.